Modrić rekorder, Hrvati niso dovolili presenečenja

Na evropskih zelenicah se ta ponedeljek v kvalifikacijah za Euro 2024 igra pet tekem. V središču pozornosti sta Hrvaška in Portugalska, pri katerih še vedno izstopata kapetana, mladostna veterana Luka Modrić in Cristiano Ronaldo. Z reprezentanco želita nastopiti na še enem velikem tekmovanju (Euro 2024), je pa bil na igrišču le 38-letni Dalmatinec. In se tudi veselil zmage, Armenijo, ki je v teh kvalifikacijah že šokirala Wales, je Hrvaška premagala z 1:0. Edini gol je dal Andrej Kramarić.