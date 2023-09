Začenja se ob 15. uri, Slovenija pred najlažjim izpitom

Kvalifikacije za Euro 2024 se prevešajo v drugo polovico. Slovenija bo zvečer v skupini H gostovala v San Marinu, vse drugo kot zmaga bi bilo veliko presenečenje. Kekova četa lahko s tremi točkami še izboljša položaj na lestvici in se povzpne proti vrhu. Že ob 15. uri igrata Kazahstan in Severna Irska, tri ure pozneje sledi derbi v Helsinkih med vodilno Finsko in prvim favoritom Dansko.

Kvalifikacije za Euro 2024, 6. krog:

Nedelja, 10. september:

Dogajanje se bo začelo že ob 15. uri, ko se bosta v oddaljeni Astani pomerila Kazahstan in Severna Irska. Gostitelji so v tem kvalifikacijskem ciklusu že presenetili Dance in jih po velikem preobratu ugnali s 3:2, brez točk pa so ostali tako proti Sloveniji kot tudi Finski. Tokrat prihaja v Kazahstan Severna Irska, ki je v četrtek v Stožicah občutila moč razigranega slovenskega napada (2:4) in si s četrtim zaporednim porazom v tem kvalifikacijskem ciklusu že malodane zaprla vrata Eura 2024.

Severni Irci lahko danes v Astani prekinejo niz štirih zaporednih porazov v kvalifikacijah. Foto: www.alesfevzer.com

Ob 18. uri velja pričakovati nogometno poslastico v Helsinkih. Finski gre imenitno, vodi v skupini H, danes pa se lahko maščuje Danski za letošnji poraz v Köbenhavnu. Takrat so nekdanji evropski prvaki iz leta 1992 zmagali na krilih trikratnega strelca Rasmusa Hojlunda s 3:1. Hojlund je s šestimi zadetki, toliko sta jih dosegla še Belgijec Romelu Lukaku in Škot Scott McTominay, najboljši strelec kvalifikacij. Kar se tiče asistenc, pa sta najboljša Finec Teemu Pukki in Nizozemec Denzel Dumfries (oba 4), kar bo derbiju severnjakov na Finskem podalo še dodatno težo.

Gnezda Čerin med najboljšimi podajalci

Adam Gnezda Čerin je prerasel v standardnega člana začetne postave. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Na lestvici najboljših asistentov v teh kvalifikacijah je sicer zelo visoko tudi Adam Gnezda Čerin. Zvezni igralec Panathinaikosa je zbral tri asistence, tako da si na lestvici najboljših podajalcev v tem ciklusu deli tretje mesto. Štiriindvajsetletni nogometaš, ki prihaja iz Idrije, bo znova na delu danes v San Marinu, kjer čaka Kekovo četo najlažje gostovanje v tem ciklusu. San Marino je, sodeč po zadnjem mestu na lestvici Fife, najslabša nogometna reprezentanca na svetu, Slovenija pa ima z njo zgolj pozitivne izkušnje. Šest tekem, šest zmag, razlika v zadetkih pa 22:0.

Četrtkova zmaga nad Severnimi Irci je še utrdila samozavest Kekovih izbrancev, ki želijo Slovenijo prvič po letu 2010 popeljati na veliko tekmovanje. V ospredju bi bila lahko znova Benjamin Šeško in Andraž Šporar, ki sta v četrtek navdušila zbrano občinstvo v Stožicah. Najpomembnejše tekme Slovenije v boju za Euro 2024 sledijo oktobra in novembra. V Ljubljano prihajata Finska in Kazahstan, kapetan Jan Oblak pa bo s soigralci gostoval v Belfastu in Köbenhavnu. Jesen bo tako še zelo zanimiva, nogometno evforijo, ki se prebuja v Sloveniji, pa bi lahko zmaga v San Marinu samo še podkrepila. Začelo se bo ob 20.45.

Nizozemci na Irskem, Srbi v Litvi

Srbski košarkarji so pred dnevi na SP 2023 zagrenili življenje Litvi in jo premagali v četrtfinalu. Bodo podobno uspešni tudi srbski nogometaši? Foto: Reuters V skupini B bo Francija počivala. Svetovni podprvaki bodo v torek odigrali prijateljsko tekmo z Nemčijo, ki je v soboto razočarala navijače s skromno igro in visokim porazom proti Japonski (1:4). V boju za drugo mesto v skupini B kaže najbolje Nizozemski, ki bo danes na zahtevni preizkušnji v Dublinu, načrte za drugo mesto pa ima tudi Grčija, ki z Gibraltarjem na domačih tleh ne bi smela imeti resnejših težav.

V skupini E bi lahko Albanija z morebitno zmago nad Poljsko spravila Roberta Lewandowskega in druščino v težave, saj bi ji na lestvici ušla na štiri točke prednosti. V tej skupini je vodilna Češka, ki pa danes počiva. Odigrala bo prijateljsko tekmo z Madžarsko, ki je v četrtek v gosteh spravila v slabo voljo Srbijo. Orli so v skupini G še vedno na drugem mestu, ki vodi na Euro 2024, a bi se v primeru novega neuspeha znašli v nemirnih vodah. Danes čaka Stojkovićeve izbrance gostovanje v Litvi, ki letos v kvalifikacijah še ni zmagala. Podobno velja za Bolgarijo, ki bo enega zadnjih vlakov za priključitev v boj za Euro 2024 lovila v Črni gori.

Kvalifikacije za Euro 2024, 6. krog:

Nedelja, 10. september:

Ponedeljek, 11. september:

Torek, 12. september:

Lestvice: