Euro 2024: Oblakov znanec osrečil Belgijo, zvečer ognjeni krst Spallettija

Nadaljujejo se kvalifikacije za Euro 2024. Danes so na delu reprezentance v skupinah C, F in I. Belgija je v uvodni tekmi dneva v gosteh premagala Azerbajdžan. Anglijo čaka ob 18. uri na Poljskem dvoboj z Ukrajino, zadnje evropske prvake Italijane pa zvečer gostovanje v Severni Makedoniji, pri tekmecu, zaradi katerega so ostali brez nastopa na SP 2022. Na vročem selektorskem stolčku Azzurrov bo debitiral Luciano Spalletti.