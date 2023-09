V živo: Nor večer v Stožicah, padlo že šest golov

Po treh mesecih se nadaljujejo kvalifikacije za EP 2024. Slovenija v skupini H v polnih Stožicah gosti Severno Irsko (20.45). Že ob polčasu je vodila s 3:1, sredi drugega pa povedla s 4:2. Danska ima na papirju najlažjo nalogo, San Marino. V Kazahstanu so Finci z zmago 1:0 skočili na prvo mesto. Na delu v sklopu skupine B so svetovni podprvaki Francozi, ki želijo podaljšati stoodstotni niz. Rezultati v živo.

Prvi gol v tretji minuti, v prvem polčasu trije

Petar Stojanović je vzel žogo nasprotniku in sam zaključil akcijo za vodstvo z 2:0. Foto: www.alesfevzer.com Matjaž Kek je v prvo postavo uvrstil istih deset kot junija ob remiju z Dansko: Karničnik, Bijol, Janža, Brekalo, Stojanović, Gnezda Čerin, Elšnik, Mlakar, Šeško in Šporar. V gol pa se je vrnil spomladi poškodovan Jan Oblak.

Polne Stožice so bile na nogah že v tretji minuti. Gostje so izgubili žogo, Benjamin Šeško je v razredčeni obrambi izvrstno podal Andražu Šporarju in temu ena na ena z vratarjem Baileyjem Peacock-Farrellom ni bilo težko zadeti. A le dobre tri minute pozneje so Severni Irci izenačili. Njihov prvi poizkus je Oblak še branil, a je Isaac Price odbitek pospravil v slovenski gol. Če se Petar Stojanović ob izenačenju ni najbolj izkazal, pa se je odkupil 10 minut pozneje. Vzel je žogo nasprotniku in sam zaključil za vodstvo z 2:1. V 36. minuti je padel že tretji gol Slovenije, a ta zaradi prepovedanega položaja ni veljal (Šeško). A brez skrbi mladenič je zadel! Šest minut pozneje se je na robu kazenskega prostora zavrtel za 180-stopinj in povišal na 3:1. Nazadnje je dala Slovenija tri gole ali več oktobra 2021 (Malta). Zdaj tri samo v prvem polčasu.

Benjamin Šeško je zadel drugič v teh kvalifikacijah. Za 3:1. Foto: www.alesfevzer.com

Šporar z desetim reprezentančnim golom za 4:2

Andraž Šporar je za člansko reprezentanco zabil že 10 golov. Foto: www.alesfevzer.com Golijada se je nadaljevala tudi v drugem polčasu. Najprej so Slovenci prepoceni dobili gol za znižanje na 2:3. Zadel je prvi zvezdnik Severne Irske izkušeni Jonny Evans, sicer nogometaš Manchestra Uniteda. A to ni vneslo nemira v slovensko igro, le tri minute pozneje je po podaji Šeška še drugič zabil Šporar (4:2). Njegov deseti gol za člansko reprezentanco.

Oliver Antman Foto: Reuters Dogajanje v skupini H se je začelo že ob 16. uri, ko sta v neposrednem obračunu za prvo mesto igrala Kazahstan in Finska. Pri gostiteljih je na klopi za rezerve tekmo začel novopečeni član Kopra Ramazan Orazov in dobil priložnost za igro v 67. minuti. Za četrto zaporedno zmago Finske in vodstvo v skupini je v 78. minuti zadel Oliver Antman.

Nič manj učinkovita kot Slovenija ni bila v prvem polčasu Danska. Tri gole je zabila na tekmi s San Marinom.

Jubilejna tekma Francozov

Svetovni podprvaki Francozi so želeli nadaljevati sanjski niz. Na prvih štirih tekmah so štirikrat zmagali, gol razlika pa je znašala 9:0. Zdaj so gostili Irsko, ki so jo letos že premagali v Dublinu. To je bila jubilejna 900. tekma galskih petelinov. Aurelien Tchouameni je za 1:0 zabil na začetku prvega polčasa, Marcus Thuram pa za 2:0 na samem začetku drugega.

Orli želijo olepšati sanjske tedne srbskega športa

Foto: Reuters V derbiju skupine G igrata sosedi Srbija in Madžarska. Srbski nogometaši hočejo še olepšati pravljične tedne srbskega športa. Odbojkarice so osvojile drugo mesto na evropskem prvenstvu, košarkarji so se uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva (in na OI 2024 v Parizu), teniški as Novak Đoković v polfinale US Opna, atletinja Ivana Vuleta je bila svetovna prvakinja v skoku v daljino. "To nas motivira, zdaj smo na vrsti še mi, želimo osrečiti našo državo," je dejal kapetan Dušan Tadić, ki je nedavno s Fenerbahčejem gostoval v Mariboru, zdaj pa je vpisal 99. nastop za orle.

