V živo: Prva se že igra, Slovenija po zmago, jubilej Francozov

Benjamin Šeško je tik pred prihodom na reprezentančni zbor v dresu Leizpiga kar dvakrat zatresel mrežo berlinskega Uniona. Foto: Reuters Zmaga bi danes Sloveniji pomenila ogromno. Ne le da bi se povzdignila na lestvici, ampak bi, upoštevaje dejstvo, da odhaja Kekova četa v nedeljo k eni najslabših reprezentanc na svetu, s katero do zdaj ni ima večjih težav (San Marino), lahko september prinesel konkreten skok na lestvici skupine H. Slovenskim nogometašem bi utrdil samozavest pred zadnjimi štirimi jesenskimi nastopi, ko bodo lovili tisto, o čemer navijači na sončni strani Alp sanjajo že vse od leta 2010.

Selektor Matjaž Kek, ki bo v soboto dopolnil 62 let, verjame, da bodo njegovi varovanci s pomočjo polnih tribun stoženskega stadiona preskočili tradicionalno neugodno otoško oviro, s katero je imela Slovenija v preteklosti ogromno težav.

V boj se bo podala brez poškodovanega Mihe Zajca, prvič pa bo za nastop kandidiral debitant Aljoša Matko. Največje pozornosti bosta deležen povratnik Jan Oblak in pa vroči mladi napadalec Benjamin Šeško, ki bo s pomočjo soigralcev skušal matirati severnoirskega vratarja. Gostje imajo kar nekaj težav s poškodovanimi igralci, a pod vodstvom Michaela O'Neilla še niso rekli zadnje v boju za Euro 2024. V Ljubljani želijo na čelu s kapetanom Jonnyjem Evansom, ki se je poleti vrnil k Manchester Unitedu, prekiniti niz treh tesnih porazov v skupini (vsi z 0:1) ter se priključiti najboljšim. Obračun se bo začel ob 20.45.

Petintridesetletni kapetan Severne Irske Jonny Evans se je poleti vrnil iz Leicester Cityja na Old Trafford in zaigral na nedeljskem derbiju proti Arsenalu. Foto: Reuters

Takrat se bosta za kvalifikacijske točke potegovala tudi Danska in San Marino. Skandinavci, ki so na zadnjem Euru izpadli v polfinalu, bi lahko vpisali zelo visoko zmago. Veliko motivacijo bo imel zlasti najboljši strelec v teh kvalifikacijah Rasmus Hojlund, saj bo prvič zastopal državne barve kot napadalec Manchester Uniteda. V nedeljo je debitiral za rdeče vrage. Današnji spopad z nogometnimi palčki bi lahko predstavljal lažji trening za Dance, ki jih nato v nedeljo čaka vse prej kot enostavno gostovanje na Finskem.

Današanje dogajanje v skupini H se bo sicer začelo že ob 16. uri, ko se bosta v neposrednem obračunu za prvo mesto pomerila Kazahstan in Finska. Za gostitelje bi lahko zaigral tudi novopečeni član Kopra Ramazan Orazov. Na zadnji kvalifikacijski tekmi v Belfastu je odigral devet minut, Kazahstan pa je ugnal današnje tekmece Slovenije.

Jubilejna tekma Francozov

Kylian Mbappe na sredinem treningu v pogovoru s selektorjem. Foto: Reuters Danes se bo igralo še v treh kvalifikacijskih skupinah. Svetovni podprvaki Francozi želijo nadaljevati sanjski niz. Odigrali so štiri tekme, štirikrat zmagali, gol razlika pa znaša 9:0. Tokrat bodo gostili Irsko, ki so jo letos že premagali v Dublinu. Zmagoviti zadetek je dosegel Benjamin Pavard, na vratih pa je blestel Mike Maignan. Tudi tokrat bo kapetan Kylian Mbappe, ki je odgovorno vlogo prevzel spomladi po odhodu vratarja Huga Llorisa.

To bo jubilejna 900. tekma galskih petelinov, lahko bi zaigral tudi Randal Kolo Muani, novopečeni napadalec PSG, ki je že odpravil poškodbo in bo po zagotovilu selektorja Didierja Deschampsa kandidiral za tekmo. Irci bodo pogrešali Evana Fergusona, ki blesti v napadu Brightona, a tokrat zaradi poškodbe kolena ne bo mogel pomagati soigralcem. Otočani na zmago nad Francijo čakajo vse od leta 1981. Trikolorji bodo po tekmi z Irsko 12. septembra odigrali še prijateljsko tekmo z Nemčijo.

Orli želijo olepšati sanjske tedne srbskega športa

Srbija je lani na SP 2022 razočarala navijače. Letos se jim želi odkupiti s prebojem na Euro 2024. Foto: Reuters V derbiju skupine G se bosta udarili sosedi Srbija in Madžarska. Srbski nogometaši hočejo še olepšati pravljične tedne srbskega športa. Odbojkarice so osvojile drugo mesto na evropskem prvenstvu, košarkarji so se uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva (in na OI 2024 v Parizu), teniški as Novak Đoković v polfinale US Opna, atletinja Ivana Vuleta je bila svetovna prvakinja v skoku v daljino.

"To nas motivira, zdaj smo na vrsti še mi, želimo osrečiti našo državo," je dejal kapetan Dušan Tadić, ki je nedavno s Fenerbahčejem gostoval v Mariboru, danes pa bo vpisal 99. nastop za orle. Srbi so nazadnje na evropskem prvenstvu nastopili daljnega leta 2000, tokratne priložnosti, znašli so se v skupini z relativno ugodnimi tekmeci, pa ne želijo zapraviti.

