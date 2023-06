V živo: Belec v golu, na tretji tekmi, še tretja zmaga?

Slovenska nogometna reprezentanca igra pomembno tekmo v boju za Euro 2024. Ob 18. uri gostuje na razprodanem olimpijskem stadionu v Helsinkih in poskušala prekrižati načrte Finski. Danska, s katero se bo Slovenija v kvalifikacijah pomerila v ponedeljek v Ljubljani, tudi za dvoboj v Stožicah so pošle vse vstopnice, pa igra na Severnem Irskem. Rezultate vseh tekem lahko na Sportalu spremljate v živo.

Kvalifikacije za Euro 2024, 3. krog:

Petek, 16. junij:

Belec v vratih zamenjal Oblaka

Po treh mesecih se nadaljuje kvalifikacijski ciklus za Euro 2024. Junijski sta prebili Finska in Slovenija. Dvoboj v Helsinkih se je začel ob 18. uri, vodilna četa Matjaža Keka, ki je marca premagala tako Kazahstan (2:1 v gosteh) kot San Marino (2:0 doma), se je odpravila na Finsko, da doseže pozitiven rezultat. Ta bi še izboljšal možnosti Slovenije, da se prvič po letu 2010 uvrsti na veliko nogometno tekmovanje. Selektor Kek je ob odsotnosti poškodovanega Jana Oblaka med vratnici postavil Vida Belca. Kapetanski trak pa zdaj nosi Jaka Bijol. V prvi postavi so poleg njiju začeli še Balkovec, Brekalo, Karničnik, Gnezda Čerin, Lovrič, Zajc, Stojanović, Šporar in Šeško. Benjamin Šeško je torej po manjših težav s poškodbo nared za igranje, manjka pa Jasmin Kurtić.

Finska, ki bo odigrala prvo domačo tekmo v tem kvalifikacijskem ciklusu, ima na bučno podporo občinstva. Olimpijski stadion v Helsinkih je razprodan, dvoboj reprezentanc, ki sta po enkrat nastopili na evropskem prvenstvu (Finska na Euru 2020, Slovenija na Euru 2000), spremlja 32 tisoč gledalcev, finski kapetan Lukaš Hradecky, sicer prvi vratar Bayerja iz Leverkusna, je napovedal zelo zahtevno in izenačeno tekmo.

Danska, prvi favorit skupine H, bo zvečer gostovala v Belfastu. Skandinavci si po presenetljivem neuspehu v Kazahstanu nočejo privoščiti novega spodrsljaja, ki bi jih še bolj oddaljil od načrtovanega prvega mesta. Kazahstanu se ponuja lepa priložnost za drugo zmago v ciklusu, saj bo gostoval pri palčku evropskega nogometa San Marinu.

Mbappe na Portugalskem proti Gibraltarju

Kylian Mbappe bo danes največje francosko orožje proti avtsajderju skupine Gibraltarju. Foto: Reuters Danes bodo na delu še štiri kvalifikacijske skupine. V skupini B, v kateri so absolutni favoriti Francozi, se bodo svetovni podprvaki v portugalskem mestu Algarve pomerili z Gibraltarjem. Za galske peteline naj bi zaigral tudi Kylian Mbappe, ki je pred dnevi razburkal svetovno nogometno tržnico z napovedjo, da po izteku sodelovanja s PSG (poletje 2024) ne namerava podaljšati sodelovanja s Parižani. Vztraja pri tem, da želi odigrati sezono 2023/24 v dresu PSG, vodstvo francoskih prvakov pa se zaveda, da bi ga v tem primeru prihodnje leto izgubilo brez kakršnekoli odškodnine. Tako bo v primeru Mbappe to poletje še kako zanimivo, Francozi pa so veliki favoriti na srečanju z eno najslabših evropskih izbranih vrst. Veliki favoriti so tudi Angleži, ki se bodo za kvalifikacijske točke potegovali na Malti, podobno velja za Švicarje, ki pričakujejo nove tri točke na gostovanju v žepni državi Andori.

V soboto bodo na vrsti še tekme 3. kroga kvalifikacij za Euro 2024 v skupinah A, E, F, G in J, v nedeljo pa bo v središču nogometne pozornosti Rotterdam, kjer se bosta v finalu lige narodov pomerili Hrvaška in Španija. Pred tem se bosta Nizozemska in Italija v Enschedeju udarili za tretje mesto.

Na Euro neposredno le Nemci



Euro 2024 bo potekal v Nemčiji, ki se je nazadnje kot gostiteljica velikega tekmovanja izkazala leta 2006 (SP 2006). Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko V kvalifikacijah za Euro 2024, ki se bo začel čez slabo leto v Nemčiji, nastopa 53 članic evropske nogometne družine. Edina reprezentanca, ki je že uvrščena na tekmovanje, je gostiteljica Nemčija. Na SP 2022 je elf razočaral, tako da bo na domačem Euru veljal le največji dosežek, če se bo želel odkupiti razočaranim navijačem. Favoritov za najvišje dosežke je še ogromno, a si bodo morali vsi, razen Nemcev, še zagotoviti nastop prek kvalifikacij. Na Euro 2024 se bosta neposredno uvrstili najboljši reprezentanci (1. in 2. mesto) iz vsake izmed desetih skupin, zadnje tri vstopnice pa bodo razdeljene v dodatnih kvalifikacijah, v katerih bodo imele prednost tiste izbrane vrste, ki so bile neuspešne v skupinskem delu kvalifikacij, a boljše v zadnji izvedbi lige narodov.

Sobota, 17. junij:

