Hrvati pokajo od samozavesti, komu zadnja dragocena vstopnica?

Po ponedeljkovem zmagoslavju slovenske izbrane vrste nad Kazahstanom in veliko uvrstitvijo na evropsko prvenstvo 2024 bo danes podeljena še zadnja neposredna vstopnica za veliko tekmovanje, ki bo prihodnje leto v Nemčiji. Za zadnjo, 20. vstopnico se bosta danes posredno udarili reprezentanci Hrvaške in Walesa.

Kvalifikacije za Euro 2024, 10. krog (nedelja, pondeljek)

Kvalifikacije za Euro 2024, 9. krog (četrtek, petek, sobota)

Kvalifikacije za Euro 2024, 10. krog:

Torek, 21. november:

V torek sprejem, žreb skupin 2. decembra

Danes ob 16. uri lahko nogometaše Slovenije pozdravite na Kongresnem trgu v Ljubljani. Žreb skupin bo že naslednji teden, 2. decembra, dva dni pozneje gredo v prodajo vstopnice za vse države udeleženke.

Hrvaška izbrana vrsta je s slabimi oktobrskimi igrami in rezultati ter porazoma s Turčijo in Walesom udoben položaj, v katerem je bila pred tem v kvalifikacijah, spremenila v zapletenega. Hrvaški sta v soboto močno pomagala Wales, ki je z Armenijo igral neodločeno (1:1), in njihova zmaga nad Latvijo (2:0), po kateri bo Hrvaška nocoj ob 20.45 proti Armeniji v Maksimirju o svoji usodi odločala sama. Z omenjenim sobotnim remijem je Armenija ostala brez možnosti za uvrstitev na EP.

Zmaga nad Armenijo v zadnji tekmi kvalifikacij za Euro bi Hrvaški zagotovila najmanj drugo mesto v skupini in neposredno pot na evropsko prvenstvo prihodnje leto. Dalićeva četa si jo lahko priigra z remijem ali celo porazom, če Turčija ob tem zmaga nad Walesom. Na prvem mestu imajo Turki tri točke več od Hrvaške in so se že uvrstili na Euro.

"Vesel sem, da smo premagali Latvijo. Zdaj smo v položaju, ko smo odvisni sami od sebe, lahko smo zadovoljni. Komaj čakamo na tekmo. Vemo, da moramo biti resni. Težav ne bi smelo biti, a Armenija je resna ekipa, kar je že pokazala. Ne bo lahko. Igra jim nič ne pomeni, lahko pa je past, ker igrajo brez pritiska. Če gremo v tekmo kot z Latvijo, se nam ni treba bati," je pred srečanjem samozavesten Lovro Majer.

Wales še upa. Foto: Reuters

Hrvaška, ki napada uvrstitev na sedmo zaporedno veliko tekmovanje, je lahko prva v skupini, kar se bo zgodilo, če premaga Armenijo in Turčija izgubi z Walesom. V tem primeru bi imeli Turčija in Hrvaška vsaka po 16 točk, Hrvaška pa bi zaradi boljšega medsebojnega razmerja prišla na prvo mesto. Hrvaška je v Turčiji zmagala z 2:0 in doma izgubila z 1:0. Prvo mesto je zelo pomembno, saj bi Hrvaški prineslo uvrstitev v drugo jakostno skupino žreba za Euro. V primeru drugega mesta bi bila v tretji jakostni skupini. Na Euro se lahko uvrsti tudi Wales, ki potrebuje zmago nad Turčijo in poraz Hrvaške z Armenijo v zadnjem krogu. V tem primeru bi Hrvaška igrala dodatne kvalifikacije, ki si jih je zagotovila prek lige narodov.

Drugi potniki znani, derbi za prvo mesto v skupini I

Na delu bodo tudi reprezentance v skupinah B, kjer sta si mesto na prvenstvu že prislužili Francija in Nizozemska, ter v skupini I, kjer je to uspelo Romuniji in Švici. Francozi bodo po rekordni zmagi nad Gibraltarjem (14:0) skušali še na osmi tekmi zapored zabeležiti stoodstotni izkupiček, tokrat jih čaka gostovanje pri Grčiji, Nizozemska pa se bo pomerila z Gibraltarjem.

V skupini I bosta v derbiju za prvo mesto obračunali izbrani vrsti Romunije in Švice. Romuni imajo na lestvici dve točki prednosti pred Švicarji, ki bi se v primeru zmage tako lahko povzpeli na vrh.

Najboljši strelci v kvalifikacijah za Euro 2024: 14 – Romelu Lukaku (Belgija)

10 – Cristiano Ronaldo (Portugalska)

9 – Kylian Mbappe (Francija)

8 – Harry Kane (Anglija)

7 – Rasmus Hojlund (Danska), Scott McTominay (Škotska)

6 – Zeki Amdouni (Švica), Erling Haaland (Norveška)

Pred zadnjim dnevom kvalifikacij je znanih dvajset od štiriindvajsetih udeležencev evropskega prvenstva, ki bo potekalo v desetih nemških mestih. Ob gostiteljih so to še Albanija, Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Anglija, Francija, Italija, Madžarska, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Škotska, Slovenija, Srbija, Slovaška, Španija, Švica in Turčija. Iz kvalifikacijskih skupin se lahko na Euro 2024 uvrsti še ena reprezentanca, preostali trije udeleženci bodo znani marca 2024 po dodatnih kvalifikacijah. V skupini D bosta v torek v središču pozornosti Hrvaška in Wales. Naši južni sosedi potrebujejo zmago nad Armenijo, Wales pa poraz Hrvaške in zmago nad Turčijo. V dodatnih kvalifikacijah bo nastopilo dvanajst ekip, razvrščenih na podlagi rezultatov v ligi narodov. Trenutno imajo mesto zagotovljeno Bosna in Hercegovina, Finska, Gruzija, Grčija, Izrael, Kazahstan, Luksemburg, Poljska ter Ukrajina.

Kvalifikacije za Euro 2024, 10. krog:

Nedelja, 19. november:

Ponedeljek, 20. november:

Torek, 21. november:

Lestvice: