V živo: Šporar in Stojanović od prve minute, Slovenija že prevladuje

Jaka Bijol in soigralci so bili našpičeni že med igranjem himne.

Jaka Bijol in soigralci so bili našpičeni že med igranjem himne. Foto: www.alesfevzer.com

Kvalifikacije za Euro 2024, 10. krog (nedelja)

Kvalifikacije za Euro 2024, 9. krog (četrtek, petek, sobota)

Kvalifikacije za Euro 2024, 10. krog:

Ponedeljek, 20. november:

V napadu Šeško in Šporar

Petar Stojanović se je vrnil v prvo enajsterico Slovenije. Foto: www.alesfevzer.com To je bila tekma, na katero je Slovenija čakala zelo dolgo. In sanjala o priložnosti, ki se ne ponuja vsak dan. Ekipa Matjaža Keka si je po zaslugi imenitnega jesenskega niza, ko je nanizala štiri zmage, priigrala imenitno izhodišče za sklepno dejanje kvalifikacijskega ciklusa. V petek na Danskem ni izkoristila prve zaključne žogice. Tekmec je bil premočan, Slovenija pa je nekaj adutov zavestno varčevala za izpit, na katerem igra z bistveno ranljivejšim tekmecem. Kazahstan je slabši od Danske, Slovenija ga je spomladi že premagala (2:1). Takrat sta v polno merila David Brekalo, ki zaradi zdravstvenih težav tokrat ni mogel pomagati soigralcem, in Žan Vipotnik, ki je odločil zmagovalca z reprezentančnim prvencem. V udarni enajsterici ga je za razliko od srečanja v Köbenhavnu zamenjal Andraž Šporar, ki je v sodelovanju z Benjaminom Šeškom pokvaril načrte že marsikateri obrambi. V prvo enajsterico se je vrnil tudi Petar Stojanović. Slovenija je imela terensko premoč od prve minute naprej.

🚨 Znana je začetna enajsterica Slovenije za tekmo s Kazahstanom 🚨

Za Slovenijo! 👊🇸🇮#SrceBije 🇸🇮 | #EURO2024 🏆 pic.twitter.com/eUnffPy2Z7 — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) November 20, 2023

Stadion Stožice je bil nabit do zadnjega kotička. Foto: www.alesfevzer.com

Nastop na Euru 2024 bi prinesel številne finančne koristi

Predsednik NZS Radenko Mijatović je v nedeljo obiskal trening reprezentance in zaželel srečo. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Uefa bo vsakega udeleženca tekmovanja nagradila z 9,5 milijona evrov. Predsednik krovne zveze Radenko Mijatović, ki je v četrtek dopolnil 60 let in bi lahko s strani nogometašev dočakal prekrasno darilo, je nedavno poudaril, kako pomembna bi bila ta sredstva za razvoj nogometa v Sloveniji. Dodal je tudi, kako je zveza nenazadnje del nagrad, ki jo je prejela za udeležbo na SP 2010, namenila tudi za izgradnjo modernega pripravljalnega središča NNC Brdo. Zdajšnjega doma reprezentance, ki v zadnjem desetletju še ni odigrala večje tekme.

Gostiteljem za preboj na Euro 2024 zadošča že točka, Kazahstan, ki za Slovenijo zaostaja le točko, pa mora nujno premagati Kekovo četo, če želi prvič v zgodovini zaigrati na evropskem prvenstvu. Če bo Kazahstan ostal brez zmage, ga čaka še popravni izpit v dodatnih kvalifikacijah, če pa bi Slovenija izgubila, bi bilo njenih upov o nastopu za Euro 2024 že konec, saj v razvrstitvi lestvice lige narodov ne zaseda dovolj visokega mesta, da bi lahko še upala na takšno možnost.

Najboljši strelci v kvalifikacijah za Euro 2024: 14 - Romelu Lukaku (Belgija)

10 - Cristiano Ronaldo (Portugalska)

9 - Kylian Mbappe (Francija)

8 - Harry Kane (Anglija)

7 - Rasmus Hojlund (Danska), Scott McTominay (Škotska)

6 - Zeki Amdouni (Švica), Erling Haaland (Norveška)

Češki in Italiji zadošča že točka

Češka potrebuje za potrditev nastopa na Euru v sosednji Nemčiji le še točko. Foto: Reuters Poleg srečanja v Ljubljani sta v središču pozornosti še dvoboja v Olomoucu in Leverkusnu. Čehi so na srečanju proti Moldaviji v podobnem položaju kot Slovenci. Za potrditev preboja na Euro jim zadošča že točka, gostje iz ene najbolj siromašnih evropskih držav pa podobno kot Kazahstan napadajo največji uspeh, prvi nastop na velikem tekmovanju. Češko je pred odločilnim spopadom vrgel iz tira škandal, saj so trije reprezentanti zaradi kršenja discipline, pred nekaj dnevi so si privoščili nočni izlet in pijančevanje, že zapustili izbrano vrsto.

Pod velikim pritiskom je tudi italijanski selektor Luciano Spalletti. V prejšnji sezoni je obnorel mestu pod Vezuvom in Napoli popeljal do državnega naslova, nato pa pri Azzurrih nasledil Roberta Mancinija. Italija je na zadnjih treh velikih tekmovanjih nastopila le na enem, na tistem pa šla do konca (Euro 2020). Ostala pa je brez SP 2018 in SP 2022.

Če bi ji spodrsnilo tudi v boju za Euro 2024, bi bil to velik udarec za slovenske zahodne sosede. Ukrajina za napredovanje potrebuje zmago, Italiji v Leverkusnu, kjer bo na tribunah ogromno ukrajinskih navijačev, zadošča že točka.

Nastop na Euru 2024 so si poleg gostiteljev Nemcev že zagotovile Albanija, Anglija, Avstrija, Belgija, Danska, Francija, Madžarska, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Srbija, Škotska, Španija, Švica in Turčija.

Kdo bo nastopil v dodatnih kvalifikacijah? Zagotovljeno mesto: BiH, Finska, Grčija, Gruzija, Izrael, Luksemburg, Poljska

Zagotovljeno mesto, a se lahko prek skupine še uvrstijo na Euro: Češka, Hrvaška, Italija, Kazahstan, Ukrajina, Wales

Lahko se še uvrstijo v play-off: Azerbajdžan, Estonija, Islandija

Kvalifikacije za Euro 2024, 10. krog:

Nedelja, 19. november:

Ponedeljek, 20. november:

Torek, 21. november:

Lestvice: