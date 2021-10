Ačimovićeva četa odločno v boj za zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mlada slovenska nogometna reprezentanca, se bo danes v 3. krogu kvalifikacijskega ciklusa za nastop na Euru 2023 pomerila z Albanijo. Slovenci so prejšnji teden osvojili veliko točko proti Angliji (2:2).

Izbranci slovenskega selektorja Milenka Ačimovića so kvalifikacijski ciklus za zaključni turnir stare celine v Romuniji in Gruziji 2023 pred remijem z Anglijo odprli s tesnim porazom proti Čehom, na svojem drugem obračunu v gosteh pa so ukanili tekmece iz Andore.

Kvalifikacije za EP do 21 let, 4. krog: Skupina G:

Ponedeljek, 11. oktober:

18.30 Albanija - Slovenija

20.00 Andora - Anglija Torek, 12. oktober:

18.00 Češka - Kosovo Lestvica:

1. Češka 3 tekme - 9 točk

2. Albanija 3 - 6

3. Anglija 2 - 4

4. Slovenija 3 - 4

5. Kosovo 3 - 3

6. Andora 4 - 0