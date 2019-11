Norišnica na Finskem, Hotić obsedel #video

Na petkovem sporedu 9. kroga kvalifikacij za Euro 2020 se je igralo v skupinah D, J in F. Dobili smo še dva potnika na evropsko prvenstvo. To je prvič v zgodovini uspelo Fincem, ki so v Helsinkih ugnali Liechenstein, in Švedom, ki so na vročem gostovanju v Bukarešti ugnali Romune (2:0). BiH v Zenici ni bil kos Italijanom, Dino Hotić je še tretjič zapored tekmo gledal s klopi za rezerviste. Slovenska nogometna reprezentanca bo na delu v soboto, ko bo ob 18. uri v Stožicah gostila Latvijo.

V četrtek se je začel predzadnji krog kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2020, v katerih slovenski reprezentanci ne kaže najbolje, saj po oktobrskih porazih v Skopju (1:2 proti Severni Makedoniji) in Ljubljani (0:1 proti Avstriji) ni več odvisna od same sebe.

Za nastop na velikem tekmovanju bi potrebovala velik čudež, pogojen zlasti s slabim izkupičkom Avstrije, na sobotnem obračunu proti zadnjeuvrščeni Latviji, ki pod taktirko Slaviše Stojanovića še čaka na prvo točko v kvalifikacijah, pa je absolutna favoritinja. Slovenija se na zadnjo tekmo kvalifikacij pripravlja na Primorskem.

Jokić se spogleduje s stotico, Avstrija potrebuje le točko

Cilj kapetana Slovenije Bojana Jokića je jasen. Proti Latviji in Poljski želi osvojiti vseh šest točk. Foto: Urban Urbanc/Sportida Proti Latviji bo kapetan Bojan Jokić, če ga bo selektor Matjaž Kek uvrstil v enajsterico, odigral jubilejno stoto tekmo v državnem dresu. Kekovo četo čaka po Latviji še gostovanje v Varšavi pri vodilni Poljski, eni izmed šestih reprezentanc, ki so si v kvalifikacijah za Euro 2020 že zagotovile vozovnico. Poljaki so, zanimivo, edini poraz v tem ciklusu izkusili prav v Stožicah.

V soboto se bo tako dogajanje v skupini G začelo že ob 18. uri v Ljubljani, zvečer pa bosta skušala prednost domačega igrišča izkoristiti Avstrija in Izrael. Severni sosedje Slovenije za potrditev nastopa na EP 2020 potrebujejo le še točko proti Severni Makedoniji, v Jeruzalemu pa se bo mudila Poljska, ki je lahko brezskrbna, saj je že uresničila veliki cilj.

Poljska obramba bo najbolj pozorna na Erana Zahavija, ki je z 11 zadetki najboljši strelec kvalifikacij. Makedonce in Izraelce lahko podobno kot Slovenijo na drugo mesto popelje le še na papirju skoraj neverjeten razplet.

Pred tekmo med Slovenijo in Latvijo:

Na Finskem se obeta dolgo slavje, Hotić (spet) ni dobil priložnosti

V petek so bila v ospredju srečanja v skupinah D, F in J. Finska nogometna reprezentanca se je namreč prvič v zgodovini uvrstila na veliko tekmovanje, nastop na evropskem prvenstvu leta 2020 si je zagotovila z zmago proti Liechtensteinu s 3:0. Za Fince je v Helsinkih na umetni travi dva gola dosegel napadalec Norwicha Teemu Pukki, tretjega je dodal Jasse Touminen.

Veliko slavje v Helsinkih:

I can’t say I follow football much but I come from a football family so I know how much this means that Finland finally made it to a major tournament and qualified to European Championship 2020 for the first time ever. pic.twitter.com/QRO4xu2JYH — Riina 🇫🇮 (@hockeypakka) November 15, 2019

Pred predzadnjim krogom je imela teoretične možnosti za uvrstitev na prvenstvo tudi BiH, ki pa je voljo izgubil še pred začetkom tekme v Zenici proti Italiji. To se je poznalo tudi na sami tekmi, ki so jo gostje dobili s kar 3:0. Dino Hotić tudi v tretjem poskusu ni dobil priložnosti za igro, kot tudi ne njegov soigralec pri Mariboru Kenan Pirić, niti vezist Olimpije Luka Menalo, ki je tekmo izpustil zaradi poškodbe.

Španci razbili Malto, Švedi na Euru

V skupini F je Španija, ki si je že zagotovila napredovanje, s kar 7:0 rabila Malto, med strelce se je vpisal tudi debitant Dani Olmo, troboj za drugo mesto med Švedsko, Romunijo in Norveško pa je pripadel Švedom, ki so si Euro 2020 zagotovili z veliko zmago v vroči Bukarešti.

Danci in Švicarji so z zmago v skupini D skočili pred Irce. Zdaj bo v zadnjem krogu sledil ''derbi resnice'' v Dublinu med Irci in Danci, medtem ko čaka Švicarje veliko lažje opravilo, saj se bodo po Gruziji pomerili še z Gibraltarjem, tako da so v najboljšem položaju za končni uspeh.

Sedmica Anglije, šestica Portugalske

Harry Kane je že v prvem polčasu dosegel kar tri zadetke proti Črni gori. Foto: Reuters Angleži so na Wembleyju prizadejali Črni gori, ki ne blesti v tem ciklusu, veliko sramoto. Premagali so jo kar s 7:0, pod tri zadetke pa se je podpisal kapetan Harry Kane. Trije levi so si tako zagotovili nastop na velikem tekmovanju, v Plznu, kjer je bilo dramatično, pa so se na koncu veselili gostitelji. Češka je po preobratu strla odpor Kosova, ki je na začetku drugega polčasa povedel, a veselje mlade evropske državice ni trajalo dolgo. Alex Kral, zvezni igralec moskovskega Spartaka, je z dvema zadetkoma prinesel zmago Češki, ki se je tako že krog pred koncem uvrstila na EP 2020.

V skupini B so srbski navijači zaman stiskali pesti za Litvo. V Faru ni bilo presenečenja. Še več, aktualni evropski prvaki in zmagovalci lige narodov, so pomendrali Litovce. Portugalci so zmagali kar s 6:0, kapetan in rekorder Cristiano Ronaldo pa je dosegel kar tri zadetke. Skupno je torej v tem ciklusu proti Litvi dal sedem golov! Portugalci so z visoko zmago zadržali prednost točke pred Srbijo, ki je stežka premagala Luksemburg, v zadnjem krogu pa bo navijala prav za četrtkovega tekmeca, saj bodo Portugalci v dvoboju, kjer jih čaka zaključna žogica, gostovali prav pri najmanjši članici Beneluksa. Ronaldo ima v nedeljo priložnost, da se vpiše v strelski klub 100. V dresu Portugalske je namreč dosegel že 98 zadetkov! Cristiano Ronaldo je kar sedem zadetkov v skupini dosegel proti Litvi. Foto: Reuters

Turčija je v skupini H izkoristila prvo zaključno žogico za odhod na EP 2020. V Istanbulu so remizirali proti Islandiji in zadržali prednost štiri točk pred največjim presenečenjem zadnjega Eura, s tem pa so poskrbeli, da so se na zaključni turnir že uvrstili tudi svetovni prvaki. Tako je bila tekma proti skromni Moldaviji na stadionu Stade de France zgolj revialnega pomena, Francija pa se je namučila, da je zmagala z 2:1. Zmagoviti zadetek je v 79. minuti z bele točke dosegel Olivier Giroud.

Hrvaška ima zaključno žogico na Reki

Selektor Hrvaške Zlatko Dalić potrebuje za zagotovitev nastopa na Euru le točko proti Slovaški. Foto: Reuters V soboto ne bo zanimivo le v Ljubljani in slovenski skupini G, ampak tudi drugje. Severni Irci imajo še zadnjo priložnost, da pokvarijo načrte favoritoma skupine C, Nizozemski in Nemčiji. Če bi elf v Mönchengladbachu ugnal Belorusijo, tulipani pa bi ostali neporaženi v Belfastu, bi bilo pri vrhu, kar se tiče potnikov na Euro, že vse odločeno.

V skupini E bo pestro v neposredni bližini Slovenije. Na Reki bo Hrvaška skušala potrditi prvo mesto proti Slovaški, ki jo je 6. septembra v Bratislavi ponižala s 4:0. Če bodo svetovni podprvaki na stadionu Rujevica, kjer po novem deluje Simon Rožman, ostali neporaženi, bodo potrdili nastop na že enajstem velikem tekmovanju, odkar so člani evropske nogometne družine. Če želi Wales ostati v igri za napredovanje, mora nujno v Bakuju ugnati Azerbajdžan. Ta je edino točko v ciklusu osvojil prav proti vodilni Hrvaški!

Skupina I je edina, v kateri sta oba udeleženca EP 2020 znana že dva kroga pred koncem. To sta Belgija in Rusija, ki bosta v tem tednu odločili, kdo bo kot prvi prečkal ciljno črto. O tem bo odločal sobotni derbi v St. Peterburgu.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na sklepnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu. Kdo si je že zagotovil nastop na Euru 2020: Anglija, Belgija, Češka, Finska, Francija, Italija, Rusija, Poljska, Španija, Švedska, Turčija in Ukrajina.

