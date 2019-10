Ukrajinci že na Euru, poraženi Portugalski pretijo še Srbi

Slovenska nogometna reprezentanca je v 8. krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 v Stožicah z 0:1 klonila proti Avstriji in izgubila vse realne možnosti za uvrstitev na evropsko prvenstvo. V drugi tekmi skupine G je Poljska premagala (2:0) Severne Makedonce in si dva kroga pred koncem zagotovila nastop na prvenstvu Stare celine.

Avstrijci so bili na začetku srečanja v Stožicah veliko bolj nevarni. Že v 14. minuti je Jan Oblak ubranil nevaren strel napadalca Michaela Gregoritcha, sedem minut kasneje pa je bil povsem nemočen. Po podaji s kota Valentina Lazara je z glavo v polno meril branilec Stefan Posch.

V nadaljevanju prvega polčasa so Avstrijci malce stopili s plina, vseeno pa si Kekova četa ni priigrala nobene nevarne akcije. Slovence je za nameček jezil še turški delivec pravice Cüneyt Çakır, ki je domnevno spregledal dve igranji z roko Avstrije v kazenskem prostoru, Andreasu Ulmerju pa je za prekršek s podplatom nad Bezjakom pokazal le rumeni karton.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Avstrijo (fotografa: Saša Pahić Szabo in Vid Ponikvar / Sportida):

1 / 74 2 / 74 3 / 74 4 / 74 5 / 74 6 / 74 7 / 74 8 / 74 9 / 74 10 / 74 11 / 74 12 / 74 13 / 74 14 / 74 15 / 74 16 / 74 17 / 74 18 / 74 19 / 74 20 / 74 21 / 74 22 / 74 23 / 74 24 / 74 25 / 74 26 / 74 27 / 74 28 / 74 29 / 74 30 / 74 31 / 74 32 / 74 33 / 74 34 / 74 35 / 74 36 / 74 37 / 74 38 / 74 39 / 74 40 / 74 41 / 74 42 / 74 43 / 74 44 / 74 45 / 74 46 / 74 47 / 74 48 / 74 49 / 74 50 / 74 51 / 74 52 / 74 53 / 74 54 / 74 55 / 74 56 / 74 57 / 74 58 / 74 59 / 74 60 / 74 61 / 74 62 / 74 63 / 74 64 / 74 65 / 74 66 / 74 67 / 74 68 / 74 69 / 74 70 / 74 71 / 74 72 / 74 73 / 74 74 / 74

V drugem polčasu smo pričakovali napad Slovencev, a Avstrijci so tako kot pred tedni v Celovcu nadigrali slovenske nogometaše in na koncu zasluženo zmagali. Slovenski selektor Kek je v drugem polčasu poskusil še z Miho Zajcem, Robertom Berićem in Denisom Popovićem, a niti sveže pomoči niso pomagale. Popović je po udarcu s komolcem Marcela Sabitzerja z rdečim kartonom predčasno končal srečanje.

Naši severni sosedi imajo zdaj pred zadnjima kvalifikacijskima tekmama, ena izmed teh bo proti slabi Latviji, pred Slovenijo tako rekoč neulovljivih pet točk prednosti.

Izbranci Matjaža Keka bodo zadnji tekmi kvalifikacij igrali 16. novembra doma z Latvijo in 19. novembra v gosteh s Poljsko.

Na Euro še Rusija, Hrvati bodo morali še počakati

Gareth Bale je poskrbel izenačenje na 1:1. Foto: Reuters

Belgija je v uvodni tekmi dneva tudi brez pomoči Romeluja Lukakuja brez težav premagala (2:0) Kazahstan in le potrdila odhod na Euro 2020. V skupini I so si po visoki zmagi (5.0) na Cipru nastop na evropskem prvenstvu zagotovila tudi v teh kvalifikacijah noro dobra Rusija.

Hrvaška je po visoki zmagi nad Madžarsko poskušala osvojiti še Wales in si že zagotoviti nastop na Euru, a bo morala po remiju (1:1) in zmagi Madžarske proti Azerbajdžanu počakati do novembra.

Nemčija in Nizozemska sta v skupini C pobegnili Severni Irski in se utrdili v vodstvu. Elf je z igralcem (rdeči karton v 14. minuti - Emre Can) manj v Estoniji slavil s 3:0, tulipani pa so z 2:1 preskočili Beloruse.

Kdo si je že zagotovil nastop na Euru 2020: Belgija, Italija, Rusija, Poljska in Ukrajina.

Ukrajina prek Portugalske na Euro, Hotić z BiH v Grčiji

Robert Prosinečki je z BiH še v igri za nastop na Euru. Foto: Reuters V ponedeljek so korak bližje k Euru naredili še Angleži, ki so v Bolgariji zmagali s 6:0, tekma pa je bila zaradi rasističnih žaljivk domačih navijačev celo prekinjena za kratek čas, medtem ko so si Ukrajinci nastop na Euro že zagotovili, po tem, ko so doma z 2:1 premagali Portugalsko Cristiana Ronalda. Temu zdaj na lestvici skupine B preti še Srbija, ki je tri točke osvojila v Litvi.

Francija in Turčija v skupini H sta se razšli z neodločenim izidom.

V torek se bo za napredovanje na Euro potegovala Španija, ki jo čaka zahtevno gostovanje na Švedskem, Bosna in Hercegovina bo tudi z Dinom Hotićem gostovala v Grčiji, ki je v skromni formi, in navijala za Armenijo, da preseneti Finsko in se vmeša v boj za veliko nagrado.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na sklepnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu.

Kvalifikacije za EP 2020, 8. krog:

Skupina G:

Skupina A:

Skupina B:

Skupina C:

Skupina D:

Skupina E:

Skupina F:

Skupina H:

Skupina I:

Skupina J: