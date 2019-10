Slovenija po maščevanje nad sosedi, Hrvaška ima zaključno žogico za Euro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Današnji spored prinaša devet kvalifikacijskih tekem. V skupini G bo zanimivo v Ljubljani in Varšavi. Četa Matjaža Keka se bo skušala maščevati Avstrijcem za spomladanski poraz v Celovcu. V obeh ekipah ne bo nekaj poškodovanih igralcev, selektorja pa se bosta danes odločila, kakšna bo usoda Reneja Krhina in Marka Arnautovića. Če bi Slovenija do konca kvalifikacijskega ciklusa dobila vse tri tekme, bi se zagotovo uvrstila na Euro.

Dvoboj v razprodanih Stožicah, kjer bo tudi dobrih 800 avstrijskih navijačev, se bo začel ob 20.45. Istočasno se bosta v Varšavi merili Poljska in Severna Makedonija, ki je v četrtek prizadejala Sloveniji boleč poraz v Skopju. Če bi Poljska izkoristila prednost domačega igrišča, Slovenija pa ne bi premagala Avstrije, bi si Poljaki zagotovili vstopnico za Euro že dva kroga pred koncem. Zadnja tekma 8. kroga v skupini G med Izraelom in zadnjeuvrščeno Latvijo, ki jo vodi Slaviša Stojanović, bo šele v torek.

Bale proti Modriću

Nekdaj sta bila soigralca pri Tottenhamu, zdaj sta že dolgo soigralca pri Realu, danes pa bosta tekmeca v državnih dresih. Foto: Reuters Uvodna tekma dneva bo ob 15. uri v oddaljenem Kazahstanu, kjer se bo mudila Belgija, ena izmed že dveh potrjenih udeleženk EP 2020. Poleg rdečih vragov si je nastop na Euru že zagotovila Italija. Končno nagrado si lahko zagotovi tudi Rusija, če bo ostala neporažena na gostovanju na Cipru.

Hrvaška ima po visoki zmagi nad Madžarsko prvo zaključno žogico. Če bo danes premagala Wales, si bo že zagotovila nastop na Euru. Če Madžarska ne bi doma ugnala Azerbajdžana, bi kockastim zadoščal že remi. Obeta se zvezdniški dvoboj klubskih soigralcev pri madridskem Realu, Garetha Bala in Luke Modrića.

Nemčija in Nizozemska bosta skušali v skupini C pobegniti Severni Irski in se utrditi v vodstvu. Elf bo gostoval v Estoniji, tulipani pa v Belorusiji.

Hotić bo z BiH gostoval pri Grčiji

Robert Prosinečki je z BiH še v igri za nastop na Euru. Foto: Reuters V ponedeljek bi si lahko vozovnico za Euro že zagotovilo več reprezentanc. Anglija v skupini A, Ukrajina in Portugalska v skupini B, pa tudi Francija in Turčija v skupini H.

V torek se bo za napredovanje na Euro potegovala Španija, ki jo čaka zahtevno gostovanje na Švedskem, Bosna in Hercegovina bo tudi z Dinom Hotićem gostovala v Grčiji, ki je v skromni formi, in navijala za Armenijo, da preseneti Finsko in se vmeša v boj za veliko nagrado.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na sklepnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu.

