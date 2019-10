Norišnica v Splitu, policiji bo pomagala celo vojna ladja

Kvalifikacije za EP 2020 so se prevesile že v tekme 7. kroga. Slovenija bo v četrtek gostovala v Skopju in skušala zadržati visoko drugo mesto v skupini G. V Splitu bi lahko bilo še kako vroče, saj bo na tekmi med Hrvaško in Madžarsko na delu rekordno število policistov. Belgija in Rusija si lahko nastop na Euru zagotovita že v četrtek.

Izbranci Matjaža Keka so se podali v Severno Makedonijo z željo po četrti zaporedni zmagi v kvalifikacijah za EP 2020, s katero bi si izdatno dvignili možnosti preboja na evropsko prvenstvo. Makedonci so spomladi v Stožicah osvojili točko (1:1), zdaj pa jim bo skušala Slovenija dokazati, kako je v zadnjih mesecih dvignila formo. Dvoboj se bo na stadionu Toše Proeski začel ob 20.45, na tribunah pa bo tudi vsaj tisoč slovenskih navijačev, tako da bo Kekova četa deležna glasne podpore.

V skupini G bo vodilna Poljska gostovala pri Latviji, ki jo vodi Slaviša Stojanović in je po šestih nastopih s skromno razliko v zadetkih 1:21 še brez točke, Avstrija, ki bo v nedeljo gostovala v Ljubljani, pa bo gostila Izrael.

V Splitu bo mrgolelo policistov

Del hrvaških navijačev je na tekmi s Češko na Euru 2016 poskrbel za prekinitev srečanja. Foto: Reuters V četrtek se obeta poseben nogometni dogodek v Splitu. Aktualni svetovni podprvaki Hrvati bodo prvič po skoraj petih letih gostovali v Dalmaciji, hrvaška krovna zveza pa je kot gostitelj v tekmo vložila ogromno napora, saj se boji, da bi lahko prišlo do navijaških nemirov. Spomin na incidente, najbolj izstopata afera svastika ravno na splitskem Poljudu na dvoboju med Hrvaško in Italijo ter prekinitev srečanja med Hrvaško in Češko na Euru 2016 zaradi metanja bakel, je še kako živ.

Nezadovoljstvo navijaške skupine Torcida z načinom vodenja Hrvaške nogometne zveze, na katerega ima že vrsto let pripombe, je ogromno, zato se prireditelji bojijo, da bi dvoboj postregel z novimi incidenti. Zaradi tega bo prisotna zelo stroga policijska kontrola, na in ob stadionu pa bo prisotno rekordno število varuhov miru. Za varnost bo skrbela celo vojna ladja, ki bo spremljala dogajanje na morju in obali v neposredni bližini stadiona, na splitskem nebu že več dni krožijo helikopterji, pripadniki policije pa bodo imeli pripravljene puške, s katerimi lahko z neba sklatijo "nepovabljene" drone, če se navijači odločijo za kakšno izmed tovrstnih provokacij.

Hrvaška je nazadnje igrala na Poljudu leta 2015, ko je moral biti stadion prazen zaradi kazni. Foto: Reuters

Stroški varovanja bodo ogromni, po podatkih hrvaških medijev znašajo okrog 400 tisoč evrov. Hrvaški nogometaši bi z zmago nad Madžarsko, ki jih je pred meseci presenetila v Budimpešti, zadržali vodilni položaj v skupini. Poljud bo poln do zadnjega kotička, 33 tisoč vstopnic je bilo prodanih v nekaj urah!

Belgijce ločijo od velikega slavja le še milimetri

Belgijci so lani na SP v Rusiji osvojili tretje mesto. Foto: Reuters V skupini I lahko Belgija že odpira šampanjec. Doma bo gostila nenevarni San Marino, ki je v šestih tekmah šestkrat visoko izgubil, razlika v zadetkih pa je 0:28. Rdeči vragi si že lahko zagotovijo nastop na Euru 2020, podobno pa velja tudi za drugouvrščeno Rusijo, če bi zmagala, Kazahstan in Ciper pa bi se razšla z remijem. V skupini C bo veliki derbi med Nizozemsko in Severno Irsko. Tulipane bi spodrsljaj drago stal, saj bi v tem primeru ostali na tretjem mestu, ki ne zagotavlja napredovanja na EP 2020.

Zanimivih obračunov ne bo manjkalo tudi v petek. Anglija, poleg Belgije, Španije in Italije edina reprezentanta s stoodstotnim točkovnim izkupičkom, bo gostovala v češki prestolnici Pragi, aktualni evropski prvak Portugalska s Cristiano Ronaldom načrtuje v Lizboni zmago proti Luksemburgu, svetovni prvak Francija pa bo na zahtevni preizkušnji na Islandiji.

Hotić prvič v novi vlogi

Robert Prosinečki lahko popelje BiH na Euro 2020 prek kvalifikacij le še v primeru čudeža. Navijači BiH vidijo dodatno priložnost v dodatnih kvalifikacijah. Foto: Reuters V soboto bo napeto v Zenici, kjer bi lahko prvič v dresu Bosne in Hercegovine zaigral nekdanji mladi slovenski reprezentant Dino Hotić. Izbranci Roberta Prosinečkega lovijo še zadnji vlak za drugo mesto, Finci pa bi se z novim uspehom utrdili na drugem mestu in se še bolj približali največjemu uspehu v zgodovini.

Še nedotakljiva Španija bo gostovala na Norveškem, Italija pa bo sedmo zaporedno zmago, s katero bi si lahko že zagotovila nastop na Euru, lovila na Olimpijskem stadionu v Rimu proti v tem kvalifikacijskem ciklusu povsem razglašeni Grčiji.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na sklepnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu.

