Slovenci po preobratu in zadetku v 90. minuti do tretje zaporedne zmage!

Slovenska nogometna reprezentanca je na šesti tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 v Stožicah s 3:2 odpravila še Izrael. Gostje so že vodili z 2:1, a se slovenski junaki niso predali in se po preobratu razveselili novih treh točk. Odločilni zadetek je v 90. minuti dosegel Benjamin Verbič. Poljaki in Avstrijci so se razšli brez zadetkov in Slovenija se je povzpela na drugo mesto, ki bi jo v tem trenutku popeljal na evropsko prvenstvo. A ni še konec kvalifikacij.

Tretja zaporedna zmaga v kvalifikacijah je tukaj. Ni šlo tako, kot so si zamislili, a na koncu so borbeni Slovenci dobili tisto kar so iskali. Domači so po sodelovanju Andraža Šporarja, ki je lepo odložil za Josipa Iličića, ta pa je izjemno zaposlil Benjamin Verbič, ki je na koncu žogo lepo poslal prek izraelskega vratarja Ofirja Marciana.

Ko je že kazalo, da bo zadetek odrezal goste, so Izraelci po dveh izjemnih zadetkih v drugem polčasu celo vodili. Najprej je Jana Oblaka na levi nogi ujel kapetan Bibras Natkho, 13 minut kasneje pa je pravi evrogol po veliki napaki Jasmina Kurtića dosegel še Eran Zahavi.

Bezjak za izenačenje, Verbič za zmago

K sreči so se domači hitro vrnili med žive. Le tri minute kasneje sta za izenačenje poskrbela Andraž Šporar in Bezjak. Prvi je lepo podal v prostor, nekdanji napadalec Rijeke pa je izenačil na 2:2. Časa je bilo tako še dovolj za popoln preobrat in veliko zmago. Nov zadetek smo dočakali v 90. minuti, ko je svoj drugi zadetek na tekmi dosegel Verbić.

Predložek je poslal Kurtić, napadalec iz Vojnika pa je z glavo zabil za tretjo zaporedno zmago Slovenije v teh kvalifikacijah. Slovenci so s tem prehiteli Avstrijo, ki je v Varšavi remizirala s Poljaki (0:0).

Latvija, ki jo še vedno vodi nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović, je proti proti Severni Makedoniji zabeležila nov poraz (0:2).

Hrvati le remizirali

Nemčija se mudi na pomembnem gostovanju pri za zdaj še nedotakljivi Severni Irski, Nizozemci jo skušajo brez spodrsljaja odnesti na gostovanju v Estoniji, Belgijci pa so po šesto zaporedno zmago odšli na Škotsko.

Uvodno tekmo dneva sta v Bakuju odigrala Azerbajdžan in prerojena Hrvaška, ki je v petek v Trnavi ponižala Slovaško (4:0). Hrvatom tokrat ni šlo tako dobro. Kljub vodstvu z 1:0 po zadetku slavljenca Luke Modrića, so se na koncu morali zadovoljiti remijem (1:1).

Hrvate je v vodstvo popeljal kapetan Luka Modrić, a to ni bilo dovolj za zmago. Zvezdnik Reala ravno danes praznuje 34. rojstni dan. Foto: Reuters

Finci le padli. Po novem porazu BiH odšel Prosinečki.

Nedelja je bila v znamenju tekem v skupinah D, F in J. V skupini J je po kar štirih zmagah v nizu Finska le izgubila, a se je dobro upirala štirikratnim svetovnim prvakom Italijanom, ki so do zmage z 2:1 na Finskem prišli šele tik pred koncem tekme. Finci kljub porazu ostajajo resno v igri za odhod na svoje prvo veliko tekmovanje. Toliko bolj zaradi tega, ker je v nedeljo spodrsnilo tako Grčiji kot BiH.

BiH je izgubila z 2:4 v Armeniji, kjer je z dvema goloma in asistenco, zakuhal pa je tudi avtogol gostov, blestel novopečeni zvezdnik Rome Henrikh Mkhitaryan. Po tej tekmi je s selektorskega položaja odstopil selektor BiH Robert Prosinečki. "Pogovoril sem se z vsemi in se odločil, da odstopim. Selektorsko mesto sem prevzel, da bi se uvrstili na evropsko prvenstvo. Čeprav še nismo zapravili vseh možnosti, se počutim odgovornega," je ob odstopu dejal 50-letni trener, ki so ga pred časom povezovali tudi z reprezentanco Slovenije.

Grčija si je doma privoščila velik spodrsljaj in le z 1:1 remizirala proti Liechtensteinu.

Po hudem porazu v Armeniji Robert Prosinečki ni več selektor BiH. Foto: Reuters

V skupini D je Danska remizirala v Gruziji in izgubila dve točki, s tem pa dopustila Švici, ki je visoko premagala Gibraltar, da se ji s tekmo manj približa na samo točko zaostanka na drugem mestu lestvice.

V skupini F je proti Ferskim otokom Španija na šesti tekmi še šestič zmagala, medtem ko so drugovruščeni Švedi v skandinavskem derbiju remizirali z Norvežani. Romuni so se tako Švedom z zmago nad Malto približali na le točko zaostanka na drugem mestu. Španci seveda vodijo.

Kosovo po senzacijo na Wembley

Kosovo je v soboto doma premagalo Češko. Foto: Reuters V torek bo Kosovo odigralo najodmevnejšo tekmo, odkar je član evropske družine. V skupini A, kjer je še neporaženo, bo gostovalo na Wembleyju pri vodilni Angliji.

Portugalska in Srbija sta veliki favoritinji v Litvi in Luksemburgu, v skupini H, kjer je napeto pri vrhu, pa bo imela izmed vodilne trojice najlažje delo svetovna prvakinja Francija, saj bo gostila sosedo Andoro. Ene najslabših reprezentanc v Evropi ne gre podcenjevati, saj je v soboto v Turčiji dodobra namučila gostitelje in izgubila šele po zadetku v 89. minuti.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na sklepnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu.

