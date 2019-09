Novopečeni zvezdnik Rome izziva Italijane, Kekova četa po odmeven skalp

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometni četrtek bo v Evropi v znamenju kvalifikacijskih srečanj 5. kroga v skupinah D, F, J in G, v kateri nastopa tudi Slovenija. Izrael, ki bo v ponedeljek gostoval v Stožicah, bo Severno Makedonijo pričakal že danes. S tem bo imel v nasprotju s Kekovo četo na voljo dodatnih 24 ur za počitek do ponedeljkove tekme s Slovenijo. Ta bo na delu v petek, ko bo v razprodanih Stožicah - zbralo se bo 15 tisoč navijačev, od katerih jih bo desetina stiskala pesti za goste - gostovala vodilna Poljska.

Selektor Matjaž Kek zaradi kazni ne sme računati na kapetana Bojana Jokića, ki ga bo v začetni enajsterici zamenjal Jure Balkovec. Preostali kandidati nimajo pretiranih težav z zdravjem, tako da bi se lahko Poljski z izjemo Jokića zoperstavila najmočnejša slovenska zasedba. V primeru zmage bi se vodilnim Poljakom, ki so nanizali štiri zmage in v tem ciklusu še niso prejeli zadetka, približali na štiri točke zaostanka. To bi bila izjemna popotnica pred ponedeljkovim srečanjem z Izraelom, ponovno v Stožicah.

V skupini G nastopata tudi Avstrija in Latvija. Izbranci Slaviše Stojanovića, ki so v zadnjem nastopu v Rigi doživeli visok poraz proti Sloveniji (0:5), bodo gostovali v Salzburgu. Vse kaj drugega kot zmaga slovenskih severnih sosedov bi bilo veliko presenečenje.

Mkhitaryan izziva Italijane

Henrikh Mkhitaryan je zadnji dan prestopnega roka odšel v Rim. Foto: Reuters Danes bo zanimivo v Romuniji, kjer bo gostovala v teh kvalifikacijah nedotakljiva Španija. Nastopila bo še ena nekdanja svetovna prvakinja, Italija. Že ob 18. uri po slovenskem času bo gostovala v Armeniji. Azzurri bodo v napadu ponudili priložnost trojici Federico Bernardeschi, Andrea Belotti in Federico Chiesa, pri gostiteljih pa bo imel poseben motiv prvi zvezdnik Henrikh Mkhitaryan, novopečeni as Rome.

Bosna in Hercegovina, za katero zaradi poškodbe ne bo kandidiral vratar NK Maribor Kenan Pirić, naj ne bi imela težjega dela proti Liechtensteinu, Finska pa bo v obračunu resnice poskušala prekrižati načrte še Grčiji.

Poslastica v Hamburgu, Ronaldo v Beogradu

Cristiano Ronaldo bo v soboto s Portugalsko gostoval v Beogradu. Foto: Reuters V petek se obeta veliki derbi v Hamburgu, kjer se bosta udarili Nemčija in Nizozemska, ki ima v svojih vrstah tudi resnega kandidata za naslov najboljšega nogometaša na svetu, branilca Virgila van Dijka. Zvezdnik Liverpoola je tudi kapetan Nizozemcev. Nemci se želijo maščevati tulipanom za visok poraz v ligi narodov. Hrvaška bo z oslabljeno zasedbo - manjkalo bo kar nekaj poškodovanih igralcev - gostovala na Slovaškem, Belgija v San Marinu ne pričakuje večjih težav, Rusija pa se bo mudila na Škotskem.

V soboto bo sklenjen 5. krog s sedmimi tekmami v skupinah A, B in H. Vroče bo v Beogradu, kjer bo v Srbiji gostovala aktualna evropska prvakinja (in zmagovalka lige narodov) Portugalska. Cristiano Ronaldo je lačen novih reprezentančnih uspehov, podobno pa velja tudi za Srbe, ki nočejo zamuditi novega velikega tekmovanja. Anglija bo na Wembleyju gostila Bolgarijo, svetovna prvakinja Francija pa na Stade de Franceu Albanijo.

Dvoboji 6. kroga kvalifikacij za EP 2020 bodo potekali od nedelje do torka.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na sklepnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu.

