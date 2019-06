Zgodovinski trenutek za Slovenijo, se bo Keku izšlo vsaj v četrto?

Najboljši slovenski nogometaši po mnenju Matjaža Keka, ki so se odzvali njegovemu povabilu in jih ne tarejo zdravstvene težave, bodo danes deležni izpita zrelosti. Po treh krogih, v katerih so proti Izraelu in Severni Makedoniji osvojili točko, v petek pa v Celovcu proti Avstriji ostali praznih rok (0:1), na lestvici kažejo hrbet le zadnjeuvrščeni Latviji.

Zgodovinski trenutek za Slovenijo

Slaviša Stojanović je z Latvijo trikrat izgubil. Foto: Reuters Predstavnika Baltika je pred začetkom kvalifikacij prevzel Slaviša Stojanović, tako da se danes obeta zgodovinski večer za slovenski nogomet, saj se bosta prvič na kvalifikacijskem dvoboju za tako veliko tekmovanje med seboj pomerila slovenska stratega.

Kek v obračunu proti stanovskemu kolegu, ki ga je leta 2011 nasledil na slovenskem vročem stolčku, ne more računati na več poškodovanih igralcev. V Rigo niso odpotovali Andraž Šporar, Rene Krhin in Benjamin Verbič, izbrani vrsti pa se je naknadno pridružil Jan Mlakar. Dvoboj v Rigi se bo začel ob 20.45. Slovenija ni zmagala že devet, Latvija pa kar 11 tekem!

V ''slovenski'' skupini G bosta vzporedno še dvoboja v Skopju med Severno Makedonijo in Avstrijo, v Varšavi pa bodo Poljaki, prvi favoriti za končno prvo mesto, v derbiju kroga pričakali Izrael, pri katerem blesti napadalec Eran Zahavi. V treh nastopih za Euro 2020 je dal kar sedem zadetkov!

Srbija se bo po bolečem porazu v Ukrajini (0:5) poskušala navijačem oddolžiti na domačih tleh proti Litvi, v skupini F bo zanimivo na kultnem stadionu Santiago Bernabeu v Madridu, kjer bosta med seboj obračunali Španija in Švedska.

Italija na stadionu Juventusa proti ranjeni BiH

Turke po veliki zmagi nad Francijo čaka gostovanje na severiu Evrope. Foto: Reuters V torek bodo dvoboje 4. kroga odigrali še v preostalih petih skupinah. Na delu bo ogromno evropskih velesil. Nemčija v Mainzu naj ne bi imela težjega dela proti Estoniji, svetovni prvaki Francozi se bodo po nepričakovanem porazu v Turčiji ustavili na bistveno lažjem gostovanju pri sosedi Andori, Turke pa čaka zahteven izpit pri Islandiji.

Belgija bo v derbiju skupine I gostila Škotsko, Rusi bodo po rekordni zmagi z 9:0 nad San Marinom pričakali Ciper, v skupini J pa bo v ospredju zanimanja gostovanje izbrancev Roberta Prosinečkega, reprezentance Bosne in Hercegovine, pri slovenskih sosedih Italijanih. Dvoboj bo odigran v Torinu, BiH pa bo poskušala popraviti bledi vtis po nedavnem porazu na Finskem.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na sklepnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu.

