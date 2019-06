Avstrija osrečila slovenske navijače, Kek želi prekiniti nenavaden niz

Avstrijski prireditelji so sprva slovenskim navijačem po pravilih zagotovili pet odstotkov celotne kapacitete stadiona (1.600 vstopnic). Slovenski sektor je bil hitro razprodan, Avstrijci pa so se odločili, da ga bodo razširili. Tako lahko Slovenci kupijo dodatne vstopnice, priporočljiv je izbor blagajne severozahod, cena vstopnice znaša 30 evrov.

Kek izbral enajst bojevnikov

Lani je Slovenija na prijateljskem srečanju izgubila v Celovcu z 0:3, a takrat v slovenskih vratih ni bilo Jana Oblaka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Izbranci Matjaža Keka bodo tako deležni bučne podpore. Selektor bo v začetno postavo najverjetneje uvrstil Jana Oblaka, Petra Stojanovića, Miho Mevljo, Aljaža Struno, kapetana Bojana Jokića, Jako Bijola, Jasmina Kurtića, Domna Črnigoja, Miho Zajca, Josipa Iličića in Andraža Šporarja. Benjamin Verbič, ki se vrača po poškodbi, bo na svojo priložnost čakal na klopi, Rene Krhin pa zaradi poškodbe gležnja ne bo kandidiral za srečanje.

Slovenska reprezentanca ni zmagala že osem tekem zapored, Avstrija pa je začela kvalifikacije s porazoma proti Poljski in Izraelu. Slovenija se je nazadnje razveselila zmage pred letom dni v Podgorici, ko je z 2:0 na prijateljski tekmi ugnala Črno goro (2:0). Nato je petkrat remizirala in trikrat izgubila, zadnje štiri tekme pa so se končale z 1:1. Tako bo Kek poskušal prekiniti nenavaden niz.

Stojanović po prve točke z Latvijo

Slaviša Stojanović bo danes vodil Latvijo proti Izraelu, v ponedeljek pa bo v Rigi gostil Slovenijo. Foto: Vid Ponikvar V skupini G bosta vzporedno s sosedskim obračunom v Celovcu potekala še dvoboja v Skopju in Rigi. Severni Makedoniji se ponuja priložnost, da s presenetljivo zmago nad favorizirano Poljsko zavzame vrh skupine, Slaviša Stojanović pa bo poskušal prve točke v ciklusu z Latvijo osvojiti proti Izraelu.

Danes bodo nogometaši dejavni kar v petih kvalifikacijskih skupinah. Vroče bi bilo lahko v skupini A med "nekdanjimi brati" iz Črne gore in s Kosova, Srbija bo v skupini B gostovala v Lvovu pri vodilni Ukrajini, v derbiju skupine D se bosta pomerili Danska in Irska, v skupini F pa bosta Španija in Švedska veliki favoritinji proti Ferskim otokom in Malti.

Čaka nas pestra sobota

V soboto bo odigranih 13 tekem 3. kroga kvalifikacij za Euro 2020, nastopilo pa bo ogromno evropskih velesil. Svetovna prvakinja Francija bo gostovala v Turčiji, podprvakinja Hrvaška bo v Osijeku pričakala polfinalista z zadnjega Eura Wales, Nemčija se bo mudila v Belorusiji, Belgija bo pričakala goste iz oddaljenega Kazahstana, sredozemski derbi pa se obeta med Grčijo in Italijo.

Gareth Bale bo z Walesom v soboto gostoval na Hrvaškem. Foto: Reuters

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo potekal v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na zaključnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu.

Kvalifikacije za EP 2020, 3. krog: