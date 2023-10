Ljubljana odšteva ure do "tekme desetletja", NZS podala napotke navijačem

Danes se bodo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Nemčija, predstavile še reprezentance v skupinah C, G in H. Slovenska reprezentanca bo ob 18. uri v razprodanih Stožicah gostila Finsko. Če bi se Kekova zasedba maščevala Fincem za junijski poraz v Helsinkih (0:2), bi s tem naredila pomemben korak k tako želenemu preboju na Euro. Prvi favoriti skupine H Danci bodo zvečer gostili Kazahstan. V skupini G bo v ospredju sosedski derbi med Madžarsko in Srbijo.

Kvalifikacije za Euro 2024, 7. krog:

Sobota, 14. oktober:

V skupini H vlada pri vrhu ogromna gneča. Slovenija in Danska vstopata v 7. krog s 13, najbližja zasledovalca Finska in Kazahstan pa 12 točkami. Tako bodo v zaključku kvalifikacij odločale malenkosti, usoden bi bil lahko že vsak spodrsljaj. Zato je želja Slovenije po tem, da se maščuje Fincem za junijski poraz v Helsinkih (0:2), še toliko večja. Takrat so Kekovi izbranci, čeprav so si priigrali kar nekaj priložnosti, doživeli edini poraz v teh kvalifikacijah.

Kaj o današnji tekmi in selektorju Matjažu Keku meni nekdanji reprezentant Miral Samardžić?

Če bi danes premagali Finsko, bi vknjižili tri zelo dragocene točke v boju za nastop na velikem tekmovanju, na katerem so slovenski nogometaši nazadnje nastopili leta 2010 (SP v Južni Afriki). Zato se bo danes v Ljubljani igrala tekma, kakršne ni bilo že zelo dolgo. Nekateri so šli celo tako daleč, da so jo oklicali za ''tekmo desetletja'', Sloveniji pa bo znova z glasno podporo pomagala novoustanovljena navijaška skupina Združeni navijači Slovenije. Dvoboj se bo v razprodanih Stožicah začel ob 18. uri, sodil bo Italijan Daniele Orsato.

V napadu Šeško in Šporar?

Benjamin Šeško se je na zadnji domači tekmi proti Severni Irski izkazal z zadetkom in dvema podajama. Foto: www.alesfevzer.com Matjaž Kek pred eno najpomembnejših tekem slovenske reprezentance, odkar se je vrnil na selektorski stolček, lahko računa na vse najboljše igralce. Težav s poškodbami ni. V napadu bi lahko od prve minute združila moči Benjamin Šeško in Andraž Šporar, ki sta blestela na zadnji domači kvalifikacijski tekmi proti Severni Irski (4:2).

Šporar je s tremi zadetki najboljši strelec Slovenije v tem ciklusu, Šeško in Žan Vipotnik sta prispevala po dva. Pri Fincih sta najboljša strelca v teh kvalifikacijah Daniel Hakans in Oliver Antman (oba po tri zadetke), a zadnjega, pred štirimi meseci je zatresel tudi slovensko mrežo v Helsinkih, zaradi poškodbe ne bo v Ljubljano. Pri Fincih veliko pričakujejo od izkušenega rekorderja Teemuja Pukkija, ki se je na domači tekmi proti Sloveniji izkazal z dvema podajama. Na tisti tekmi je pri Sloveniji manjkal kapetan Jan Oblak, najbližje zadetku pa je bil Benjamin Šeško, ki je v 32. minuti zatresel okvir vrat.

Stožice bodo danes polne do zadnjega kotička. Nogometna zveza Slovenije zato svetuje obiskovalcem, da upoštevajo posebne napotke. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Dvoboj je že nekaj časa razprodan, zadnje vstopnice so pošle pred dvema tednoma, Nogometna zveza Slovenije (NZS) pa je zaradi gneče, ki jo velja pričakovati pred stadionom, obiskovalcem podala posebne napotke. ''Vrata ŠRC Stožice se odprejo ob 16. uri oziroma dve uri pred uradnim začetkom tekme. V izogib gneči vse navijače med 15. in 17. uro vabimo v posebno navijaško cono na ploščadi pred tribuno C, kjer se bo odvijal spremljevalni program. Vse obiskovalce ob tem naprošamo, da se na prizorišče odpravijo pravočasno (pred vhodom, ki je označen na vstopnici, bodite najkasneje ob 17. uri) in uporabijo enega izmed priporočenih parkirišč,'' so sporočili na krovni zvezi. V Stožicah bo tudi okrog 900 finskih navijačev.

Danci se želijo maščevati Kazahstanu

Kazahstan predstavlja eno najbolj pozitivnih presenečenj teh kvalifikacij. Foto: Reuters Uvodno dejanje današnjega dogajanja v skupini H bo v Belfastu. Na stadionu Windsor Park, kjer se bo v torek mudila slovenska reprezentanca, se bosta spopadli reprezentanci, ki sta se v skupini H zasidrali pri dnu lestvice. Severni Irci so absolutni favoriti proti San Marinu, ki je na šestih tekmah vselej izgubil, ni dosegel niti enega zadetka, prejel pa jih že 21. Severni Irci tako lahko prekinejo niz porazov, ki traja vse od 26. marca. Izgubili so petkrat zapored, kar štirikrat z 0:1, proti Sloveniji v Ljubljani pa ostali brez točk po festivalu zadetkov (2:4).

Zvečer bosta na stadionu Parken v Köbenhavnu obračunala Danska in Kazahstan. Skandinavci, ki so na zadnjem evropskem prvenstvu zaigrali v polfinalu, so največji favoriti za osvojitev prvega mesta. Na Kazahstan nimajo prijetnih spominov, saj so spomladi v Astani zapravili vodstvo z 2:0 in na koncu po velikem preobratu gostiteljev ostali brez vsega (2:3). Napadalec Manchester Uniteda Rasmus Hojlund je v tem ciklusu dosegel že šest zadetkov.

Sosedski obračun za prvo mesto v Budimpešti

Srbi niso nastopili na evropskem prvenstvu vse od leta 2000, ko so bili udeleženci tekmovanja še kot ZR Jugoslavija. Foto: Reuters V skupini C bo Ukrajina bo že ob 15. uri v Pragi ''gostila'' Severno Makedonijo, pravico pa bo delil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Branilec evropskega naslova Italija bo zvečer velik favorit v dvoboju z Malto, na razprodanem stadionu San Nicola v Bariju, v tem mestu bodo Azzurri nastopili prvič po letu 2016, bo dvoboj spremljalo 53 tisoč navijačev. Anglija, vodilna v tej skupini, danes počiva.

V skupini G se bosta v derbiju vodilnih v Budimpešti udarili Madžarska in Srbija. Srbi, ki niso na evropskem prvenstvu nastopili že vse od leta 2000, so prejšnji mesec v Beogradu nepričakovano izgubili proti Madžarom (1:2), danes pa se želijo prikazati v boljši luči. V boju za vsaj drugo mesto, ki še pelje neposredno na Euro, vztraja tudi tretjeuvrščena Črna gora, ki danes počiva, Bolgarija, veliko razočaranje teh kvalifikacij, in Litva se bosta v derbiju začelja ob 18. uri udarili za prvo zmago.

Nastop na Euru 2024 so si poleg gostiteljev Nemcev že zagotovile Belgija, Francija in Portugalska.

Lestvice: