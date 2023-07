V živo: Olimpijo pričakalo 40 stopinj, v prvi postavi tudi Nukić

Nogometaši Olimpije so v torek pripotovali v Razgred v Bolgarijo in zvečer opravili uradni trening, nocoj ob 20.45 igrajo prvo tekmo drugega predkroga lige prvakov. Nasprotnik je nekdanji klub Žana Karničnika in Anteja Šimundže Ludogorec. Prve tekme so odigrali že v torek. Dinamo Zagreb je kazahstansko Astano nadigral s 4:0, Panathinaikos pa Dnipro-1 s 3:1. Zadel je tudi Andraž Šporar.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 2. krog (prve tekme):

Sreda, 26. julij:

Čez dan je bilo v bolgarskem Razgradu kar 40 stopinj, v času tekme se je "ohladilo" na 30 stopinj. "Vroče je, a navajeni smo. V moštvu imamo kar nekaj Brazilcev in Portugalcev, ki bolje poznajo takšne temperature. Igrišče je dobro pripravljeno. Pričakujem pravo nogometno atmosfero in ekipi, ki bosta igrali na zmago. Težko bo. Ludogorec je vsekakor favorit. To spoštujemo, vendar verjamemo v naše sposobnosti. Igrali bomo na pozitiven rezultat, saj želimo pred domačimi navijači iskati napredovanje," je pred tekmo s serijskim bolgarskim prvakom Ludogorcem poudaril trener Joao Henriques.

Dnevna temperatura v Razgradu se giblje okrog 40 stopinj Celzija, do začetka tekme naj bi se živo srebro spustilo malce pod 30. Prijetnih 30. 🥵 pic.twitter.com/DChjgxbJs7 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) July 26, 2023

Minuli konec tedna je Olimpija v prvem krogu slovenskega prvenstva z 1:2 izgubila s Koprom, a takrat v prvi postavi ni bilo vseh najboljših. Za prvo tekmo z Ludogorcem so v prvi enajsterici vendarle tudi vsi trije ljubljenci ljubljanskih navijačev slovenski nogometaši Mustafa Nukić, Timi Max Elšnik in Svit Sešlar.

Joao Henriques je izbral naslednjih enajst. V živo na SK1. pic.twitter.com/gP18V2XqYW — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) July 26, 2023

Golijada Dinama, zadel tudi Šporar

Andraž Šporar Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Hrvaški prvak Dinamo Zagreb je že na prvi tekmi naredil ogromen korak proti tretjemu krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Z golom Bruna Petkovića in hat-trickom Luke Ivanušca je kazahstansko Astano premagal s 4:0. Na tekmi med Panathinaikosom in Dniprom pa je bil v središču pozornosti slovenski reprezentant Andraž Šporar. Zabil je prvi gol za grško ekipo. Zmagala je s 3:1. Igral je do 78. minute. Zadnjih 20 minut je bil na zelenici Benjamin Verbić in podal za drugi gol Panathinaikosa. Adama Gnezde Čerina ni bilo v kadru.

Tekmi med Žalgirisom in Galatasarayem ter Dinamom iz Zagreba in Astano sta zanimivi s stališča morebitnih tekmecev slovenskega prvaka Olimpije v nadaljevanju evropske sezone, saj bi se v primeru zmage nad Ludogorcem v tretjem krogu lige prvakov merila z zmagovalcem prvega omenjenega dvoboja, v primeru poraza pa s poražencem drugega v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo.

Povratna tekma bo prihodnji torek v ljubljanskih Stožicah.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 2. krog (prve tekme):

Torek, 25. julij:

Sreda, 26. julij: