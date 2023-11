Čeferin na tekmi leta v Srbiji, Ronaldu bo zaigralo srce

Danes se bo v skupinah A, F, G in J sklenil skupinski del kvalifikacij za Euro 2024. Podelila se bo še ena vozovnica, za njo pa bosta od 15. ure dalje kandidirali sosedi Srbija ter Črna gora. V veliko boljšem položaju so Srbi, saj jim na domači tekmi proti Bolgariji v Leskovcu, ki si jo bo v živo ogledal tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, zadošča že točka. Črna gora mora na drugi strani nujno v gosteh premagati Madžarsko. Portugalska bo zvečer napadala deseto zaporedno zmago, kapetan Cristiano Ronaldo pa bo na stadionu, kjer je v mladosti nosil dres Sportinga, lovil nove strelske podvige. V boju za najboljšega strelca kvalifikacij ima danes svoje načrte tudi Belgijec Romelu Lukaku.

Nedeljsko dogajanje v kvalifikacijah za Euro 2024 se bo začelo ob 15. uri v Srbiji in na Madžarskem. Madžari so si že zagotovili nastop na Euru 2024, za drugo vstopnico pa kandidirata sosedi Srbija in Črna gora. Zanimivo je, da je reprezentanca s tega dela Evrope nazadnje na Euru nastopila leta 2000. Takrat so dres ZR Jugoslavije družno nosili najboljši nogometaši iz Srbije in Črne gore, nato, ko sta državi postali samostojni, pa se ni še nobeni uspelo uvrstiti na največje evropsko tekmovanje.

🤩🇷🇸 Победничка екипа на вечерашњем тренингу у Лесковцу. #SRBBUL #EURO2024 pic.twitter.com/WI0D3Zu7MX — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 18, 2023

Srbija ima veliko prednost. Za zagotovitev Eura 2024 ji zadošča že domača točka proti Bolgariji, ki je v tem ciklusu zelo skromna in zaseda zadnje mesto v skupini. Dvoboj bo potekal v Leskovcu na novem stadionu Dubočica. Sprva je bilo rečeno, da si bodo lahko tekmo zaradi nedavnih navijaških izgredov na beograjski tekmi med Srbijo in Črno goro obračun ogledali le mlajši od 14 let, a je nato Uefa spremenila odločitev in eno izmed tribun (1.820 mest) le odprla tudi za starejše gledalce.

Dvoboj, po katerem bi lahko v Leskovcu sledilo veliko proslavljanje preboja Srbije na Euro 2024, si bo v živo ogledal tudi prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin. Foto: Reuters

Dvoboj leta v Srbiji si bo ogledal tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki bo pred tem obiskal še Zaječar in otvoritev novega stadiona Kraljevica, po Leskovcu in Loznici še tretjega modernega nogometnega objekta, ki je bil v zadnjem obdobju zgrajen po najvišjih standardih Uefe v Srbiji. Izbranci Dragana Stojkovića so v sredo odigrali prijateljsko tekmo z Belgijo, izgubili z 0:1 in prvič po 12 tekmah končali dvoboj brez doseženega zadetka, največjo smolo pa je imel Filip Đuričić, saj je zatresel tako prečko kot tudi vratnico.

Črna gora bo gostovala na Areni Puskas v Budimpešti. Če bi se hotela prvič v zgodovini uvrstiti na veliko tekmovanje, bi morala premagati Madžare, hkrati pa stiskati pesti za Bolgare, da pripravijo presenečenje in v Leskovcu premagajo Srbijo.

Lukaku lovi nove zadetke, Norveška brez Haalanda

Romelu Lukaku je v tem ciklusu dosegel že 10 zadetkov. Foto: Reuters Oba dvoboja v skupini F se bosta začela ob 18. uri. Belgija bo gostila Azerbajdžan, napadalec Romelu Lukaku, z desetimi zadetki si deli prvo mesto na lestvici najboljših strelcev tega ciklusa, pa bo iskal pot do novih strelskih podvigov. Švedska, ki je v teh kvalifikacijah osvojila le sedem točk, bo skušala upravičiti vlogo favorita proti zadnjeuvrščeni Estoniji.

V skupini A sta že dolgo znana oba potnika na Euro 2024. Na Hampden Parku v Glasgowu bo Škotska gostila Norveško, ki je izgubila vse možnosti za Euro 2024. Ne more nastopiti niti v dodatnih kvalifikacijah, tako da bo spektakel v Nemčiji prihodnje leto minil brez enega najboljših nogometašev na svetu, Erlinga Haalanda. Napadalec Cityja bo zaradi poškodbe gležnja, ki ni težje narave, preskočil današnje gostovanje na Škotskem.

Španija, ki pod vodstvom Luisa de la Fuenteja po letošnji osvojitvi lige narodov blesti in niza zmage, bo v Valladolidu gostila Gruzijo. V gosteh jo je letos pomendrala kar s 7:1, takrat pa se je trikrat med strelce vpisal Alvaro Morata. Napadalec Atletica je v izjemni formi, tako da bi lahko bil še kako razigran tudi danes.

Najboljši strelci v kvalifikacijah za Euro 2024: 10 - Romelu Lukaku (Belgija), Cristiano Ronaldo (Portugalska)

9 - Kylian Mbappe (Francija)

8 - Harry Kane (Anglija)

7 - Rasmus Hojlund (Danska), Scott McTominay (Škotska)

6 - Zeki Amdouni (Švica), Erling Haaland (Norveška)

...

Ronaldo ni bil še nikoli strelski kralj kvalifikacij

Cristiano Ronaldo bo danes nastopil na stadionu, kjer je izstopal na začetku stoletja v dresu Sportinga. Foto: Reuters V skupini J lahko vodilna Portugalska danes z deseto zaporedno zmago osvoji maksimalnih 30 točk. Veliko motivacijo bo imel tudi kapetan Cristiano Ronaldo. Pri 38 letih je še vedno strelski stroj, skupno je za izbrano vrsto dosegel že 128 golov, v boju za najboljšega strelca kvalifikacij, tega naziva v bogati karieri še ni pridobil, pa lahko premaga Romela Lukakuja. Blizu pa sta tudi Kylian Mbappe in Harry Kane.

Ta podvig bo kapetan Portugalske lovil na stadionu, kjer mu bo zaigralo srce. Portugalci bodo danes namreč gostili Islandijo na stadionu Jose Alvalade v Lizboni, domu Sportinga, pri katerem je v začetku stoletja nastopal Ronaldo. Takrat je sodeloval tudi z Joaom Henriquesom, nekdanjim trenerjem ljubljanske Olimpije.

Portugalski selektor Roberto Martinez želi nadaljevati imeniten niz neporaženosti. Z Belgijo in Portugalsko je neporažen že na kar 38 zaporednih kvalifikacijskih tekmah za velika tekmovanja!

Roberto Martinez kot selektor Belgije ali Portugalske sploh še ni izgubil kvalifikacijskega dvoboja za veliko tekmovanje. Foto: Reuters

Slovaška, ki si je nastop v Nemčiji zagotovila kot drugouvrščena reprezentanca, bo gostovala v Bosni in Hercegovini. Ta predstavlja veliko razočaranje, na devetih tekmah je osvojil le devet točk, a se pod vodstvom Sava Miloševića počasi pripravlja na popravni izpit, saj ima zaradi dobrih nastopov v lanskoletni ligi narodov zagotovljen nastop v play-offu.

Nastop na Euru 2024 so si poleg gostiteljev Nemcev že zagotovile Albanija, Anglija, Avstrija, Belgija, Danska, Francija, Madžarska, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Škotska, Španija, Švica in Turčija.

Kdo bo nastopil v dodatnih kvalifikacijah? Zagotovljeno mesto: BiH, Finska, Grčija, Gruzija, Izrael, Luksemburg, Poljska.

Zagotovljeno mesto, a se lahko prek skupine še uvrstijo na Euro: Češka, Hrvaška, Italija, Kazahstan, Srbija, Wales.

Lahko se še uvrstijo v play-off: Azerbajdžan, Estonija, Islandija.

Ponedeljek, 20. november:

Torek, 21. november:

