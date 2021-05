Poleg Križana, ki svoji ekipi ne bo mogel pomagati na srečanju z Aluminijem, sta denarno kazen prejeli tudi moštvi Tabora in Gorice. Sežanci so si prislužili 360 € kazni zaradi nešportnega vedenja igralcev in uradnih oseb (štirje rumeni kartoni in opomina uradnima osebama), Novogoričani pa bodo morali v blagajno zveze zaradi predkaznovanosti in odsotnosti glavnega trenerja plačati 400 €.

