Križan še dve sezoni za NK Bravo

Križan je, kot so pojasnili pri Bravu, v pretekli sezoni v Prvi ligi Telemach in pokalu Pivovarne Union zbral 39 nastopov in 3.420 minut. "S tem je tudi prevzel prvo mesto po številu odigranih tekem in minut za NK Bravo v eni sezoni. V lanski sezoni se je podpisal pod en zadetek in dve asistenci v Prvi ligi Telemach, v polno pa je meril tudi na četrtfinalu pokala proti Muri," so še zapisali pri Bravu.



✍️ Pogodba do konca sezone 2023/24.



🗣 Mitja Križan v NK Bravo ostaja še najmanj 2 sezoni. V Belgijo je Križo odšel kot napadalec, ob vrnitvi na ŽAK pa je postal eden izmed ključnih stebrov obrambe 🟡🔵. pic.twitter.com/ZDlVYs6P9C — NK Bravo (@NKBravo) June 15, 2022

Njihov tekmec iz prvoligaške konkurence Radomlje pa je podpisal profesionalno pogodbo z Anžetom Kolarjem. Vezist, ki bi lahko igral tudi na položaju bočnega branilca, je v prejšnji sezoni nastopal za mladinsko ekipo.

Za selekcijo do devetnajst let je zbral 24 nastopov in dosegel en zadetek. V mladinskem moštvu je opravljal tudi vlogo kapetana, že v jesenskem delu prvoligaškega tekmovanja pa je debitiral tudi za člansko ekipo.