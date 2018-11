Kozli do prve zmage v Litvi

Dobovec je možnosti za preboj na zaključni turnir bržkone zapravil na prvi tekmi, ko je klonil proti španskemu Interju. Branilec prvega mesta v tem elitnem tekmovanju na stari celini je v sredo slavil s 5:1 (3:0), za slovensko ekipo pa je edini gol dosegel Klemen Duščak.

Slovenski prvak se bo v soboto pomeril še z belgijsko ekipo Halle-Gooik, tekma pa se bo pričela ob 16. uri.

Belgijska zasedba je na današnji prvi tekmi drugega kroga izgubila proti Interju s 3:4 (0:2).

V skupini B nastopajo španska Barcelona, srbski Ekonomac in poljska Bielsko-Bialo. V skupini C so portugalska Benfica in Sporting ter ruski Sibirjak in hrvaško Novo vrijeme z Igorjem Osredkarjem, v skupini D pa kazahstanski Kairat, češki Chrudim, beloruska Lidselmaš Lida in italijanska Acqua e Sapone. Na sklepni turnir, ki bo konec aprila prihodnje leto, se bodo prebili zmagovalci vseh štirih skupin.