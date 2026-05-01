Iran Izrael Palestina Gianni Infantino FIFA

Vancouver

Kongres Fife o SP, Iranu, Palestini in ponovi kandidaturi Infatina

Gianni Infantino Fifa | Foto Reuters

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) se na 76. kongresu zbrala v Vancouvru v Kanadi, na katerem so poudaril, da bo prihajajoče svetovno prvenstvo v Severni Ameriki združilo ljudi sveta v duhu harmonije in spoštovanja, Gianni Infantino pa je najavil ponovno kandidaturo za predsednika so sporočili iz Fife.

Predsednik Fife Gianni Infantino je pozvala k miru in enotnosti. Poudarili so napredek, dosežen v boju proti rasizmu, predsednik Infatino pa je najavil namero, da bo leta 2027 ponovno kandidiral za prvega moža svetovnega nogometa. V svojem uvodnem nagovoru je Infantino poudaril edinstveno moč nogometa pri gradnji mostov v razdeljenem svetu, "saj se vseh 48 sodelujočih članic pripravlja, da zasijejo" na letošnjem SP in posredujejo močno sporočilo enotnosti.

Gianni Infantino ni uspel prepričati predsednika palestinske nogometne zveze, da bi se rokoval s predsednikom izraelske zveze. | Foto: Reuters Gianni Infantino ni uspel prepričati predsednika palestinske nogometne zveze, da bi se rokoval s predsednikom izraelske zveze. Foto: Reuters "Seveda bo Iran sodeloval na letošnjem svetovnem prvenstvu in seveda bo igral v Združenih državah Amerike. Razlog za to je zelo preprost, dragi prijatelji, saj se moramo združiti, moramo združiti ljudi," je eno izmed najbolj perečih težav ta čas izpostavil Infantino.

Udeleženci kongresa so poslušali izjavi Palestinske nogometne zveze (PFA) in Izraelske nogometne zveze (IFA). Predsednik Infantino se je poklonil nedolžnim žrtvam nasilja v regiji in vztrajal pri uporabe nogometa za gradnjo mostov. A se to ni zgodilo niti med uradnim fotografiranjem, saj je palestinski nogometni predsednik zavrnil fotografiranje z izraelskim.

Kongres FIFA je odobril tudi letno poročilo za lansko leto vključno s proračunom za obdobje 2027-2030, ki predvideva rekordnih 14 milijard ameriških dolarjev prihodkov (10,4 milijarde evrov), pri čemer bo 211 članic FIFA upravičenih do financiranja razvoja nogometa. To predstavlja osemkratno povečanje v primerjavi s programi, ki so veljali pred letom 2016. Program Forward (naprej) bo dosegel nov rekord v višini 2,7 milijarde dolarjev (1,3 milijarde evrov).

Potrjeno je bilo, da 77. in volilni kongres potekal 18. marca 2027 v Rabatu v Maroku. Pred tem bo 23. novembra letos potekal virtualni izredni kongres Fife, ki bo kot samostojni dogodek imenoval gostitelje svetovnega prvenstva v nogometu za ženske v letih 2031 in 2035.

