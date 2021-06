Domžale sporočile veselo novico, Maribor želi napolniti blagajno

Danes bo na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu ob 13.30 potekal žreb novoustanovljene konferenčne lige, v kateri bodo zagotovo nastopili vsaj trije slovenski klubi. To so Maribor, Domžale in Olimpija, v nadaljevanju pa se jim lahko pridruži še Mura. Izbor možnih kandidatov za tekmeca vijolic in rumene družine se je skrčil na štiri imena, iz tabora Domžal pa so sporočili, da se kapetan Senijad Ibričić, v zadnji sezoni najboljši igralec Prve lige Telekom Slovenije, ne poslavlja od igrišč.

''Konferenčne lige ne moremo omenjati kot tretjerazrednega tekmovanja. Gre za zelo dober 'evropski rang', domala naša celotna regija začenja v prvem ali drugem krogu. Ko vidiš nasprotnike med celotnimi kvalifikacijami, so med drugimi tukaj tudi Tottenham ali Roma, finančni vložki pa so enaki ali celo višji kot lani v Ligi Europa. Ni odprte poti do skupinskega dela, nekaj bo odvisno od žreba, pri katerem potrebuješ tudi določeno mero sreče,'' je ob začetku priprav NK Maribor o konferenčni ligi razmišljal trener Maribora Simon Rožman.

Zaveda se, da bi lahko Mariborčani s prebojem v skupinski del tekmovanja napolnili blagajno. O tem, kaj vse prinaša igranje v Evropi vsaj do zime, je veliko izvedel lani z Rijeko. Podobno kot slovenski prvak Mura, ki jo je v zadnjem krogu zagodel vijolicam, bo tudi Maribor na uvodni evropski stopnički imel opravka s tekmecem, ki je na zemljevidu vzhodneje od Štajerske. V igri so tekmeci iz Moldavije, Gruzije, Kosova in Armenije. Mariborčani so trenutno na pripravah v Moravskih Toplicah, na treningih je v vse večjem obsegu dela prisoten Nemanja Mitrović. Maribor se bo v sredo pomeril z avstrijskim tretjeligašem Weizom.

Ibričić: Najboljše šele prihaja

Kapetan Domžal Senijad Ibričić bo nastopal tudi v sezoni 2021/22. Foto: Vid Ponikvar Domžalčani so dan pred žrebom v Nyonu sporočili veselo novico. "Pravijo, da je treba odnehati na vrhuncu. Sam bom zato kariero nadaljeval tudi v novi sezoni, saj najboljše šele prihaja! Počutim se odlično, z ekipo smo v drugem delu prvenstva prikazali izvrstne predstave in moram priznati, da sem se po nedavnem pogovoru s trenerjem zelo hitro odločitil, da nadaljujem v vlogi, ki sem jo opravljal doslej," sporoča nekdanji reprezentant BiH Senijad Ibričić, ki bo jeseni dopolnil 36 let.

V prejšnji sezoni je bil izbran za najboljšega nogometaša Prve lige Telekom Slovenije, zdaj pa se še ne namerava, čeprav mu "diši" direktorsko delo, posloviti od igrišč. Domžalam želi za začetek z bogatimi izkušnjami pomagati v Evropi, kjer je izvedel imena štirih morebitnih tekmecev. Med njimi je na papirju najbolj zahteven Velež iz Mostarja, ki se po dolgih desetletjih vrača v Evropo. Ibričić ga pozna zelo dobro, saj predstavlja barve Bosne in Hercegovine. Preostali morebitni tekmeci prihajajo z Malte, iz Luksemburga oziroma Gibraltarja. Žreb se bo začel malce po 13.30.