V Ljubljani ob 18.45 zgodovinska tekma, a se bolj kot o nogometu razpreda o obisku

Vratar Olimpije Matevž Vidovšek in njegov trener Joao Henriques verjameta, da lahko Olimpija v Stožicah uresniči cilj proti Slovanu in osvoji prve točke v konferenčni ligi. Foto: Anže Malovrh/STA

Zmaji so začeli evropsko pot v konferenčni ligi s porazom v Lillu (0:2), danes pa se jim ponuja priložnost za osvojitev prvih točk. V Stožicah bodo ob 18.45 gostili slovaškega prvaka iz Bratislave, za katerega nastopa tudi nekdanji branilec Olimpije Kenan Bajrić. Slovan je v prvem krogu doma z 2:1 ugnal KI Klaksvik, tako da prihaja v Ljubljano kot drugouvrščena ekipa skupine A.

Navijaška skupina Green Dragons napoveduje v Stožicah posebno presenečenje ob 35. rojstnem dnevu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Za nas je pomembno, da dobimo točke, ker igramo doma, hočemo navijačem in klubu dati zadovoljstvo. Pa da igralci vidijo, da lahko osvajajo točke. Borili se bomo za to," napoveduje trener Olimpije Joao Henriques, ki se je poleti podpisal pod zgodovinski dosežek, saj je kot prvi strateg popeljal zmaje v skupinski del evropskega tekmovanja. Po zmagi nad Ludogorcem še čaka na novo zmago v Evropi. Brez nje je v kvalifikacijah ostal tako proti Galatasarayu (dva poraza), Qarabagu (poraz in remi) in Lillu (poraz).

Olimpija lahko računa na vse igralce, težav s poškodbami ni, tako da bodo navijači videli na delu najboljšo zasedbo slovenskih prvakov. "Nismo favoriti skupine, zato ne moremo trditi z gotovostjo, da bomo premagali Slovan. Nočemo pa bežati od odgovornosti, hočemo igrati dober nogomet, ta prinaša finančne in športne učinke," se portugalski strateg zaveda, kaj prinaša današnja tekma. Olimpija bi v primeru zmage prejela s strani Evropske nogometne zveze (Uefa) nagrado v višini pol milijona evrov.

Lille bo danes gostoval na Ferskih otokih, kjer je KI Klaksvik v tej sezoni presenetil že kar nekaj favoritov. Foto: Guliverimage

Neverjeten niz Fenerbahčeja

Žan Celar bo gostoval v vročem Istanbulu. Foto: AP / Guliverimage V skupini D čaka Žana Celarja zahtevno gostovanje v vročem Istanbulu. Lugano se bo mudil pri Bešiktašu. Norveški Bodo/Glimt, ki še vedno ne more računati na poškodovanega Nina Žuglja, bo gostil Club Brugge, ki je v prejšnji sezoni zaigral v osmini finala lige prvakov.

Zrinjski Mostar se po čudežnem preobratu proti AZ Alkmaarju odpravlja k enemu največjih favoritov za osvojitev lovorike, nekdanjemu evropskemu prvaku Aston Villi, Nizozemci pa bodo po bolečem porazu v Hercegovini (3:4) poskušali vrniti nasmešek na obraze navijačev z zmago nad Legio Varšavo, pri kateri se dokazuje tudi slovenski napadalec Blaž Kramer.

Fenerbahče je v tej sezoni v vseh tekmovanjih odigral 14 tekem in zmagal prav na vseh! Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V skupini H bo "slovenski" spopad v Trnavi, kjer barve Spartaka branita Adrian Zeljković in Miha Kompan Breznik, slednji tekmovalno formo ohranja pri drugoligašu Malženice, pri gostih iz Turčije pa že vrsto let izstopa Miha Zajc. Ker pa Primorec še ni odpravil zdravstvenih težav, zaradi njih ga na reprezentančni seznam za tekmi s Finsko in Severno Irsko ni uvrstil niti Matjaž Kek, bo Fenerbahče nastopal na Slovaškem brez Slovenca. Fenerbahče je v sanjski formi, v tej sezoni je dobil vseh 14 tekem, dvakrat je premagal tudi Maribor.

Ester Sotler bo z Aberdeenom gostil HJK Helsinki. Nekdanji napadalec Radomljanov na Škotskem ne dobiva veliko priložnosti in še čaka na prvi zadetek.

Konferenčna liga, skupinski del (2. krog):

Četrtek, 5. oktober:

