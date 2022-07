V živo: Mura že nevarna, Olimpiji se ob polčasu obeta katastrofa

Mura je imela pred tednom dni v Kišinjovu škarje in platno v svojih rokah. Po golu Tia Cipota in avtogolu vratarja Nicolae Calancea je do 89. minute vodila z 2:0, v izdihljajih tekme pa je moldavski ekipi nekaj upanja pred povratno tekmo, ki se bo v Fazaneriji začela ob 20. uri, prinesel zadetek Jibrila Ibrahima. Tekma v Murski Soboti bo nekaj posebnega, saj bo povratni dvoboj odigran na prenovljeni zelenici Fazanerije, ki je nastajala v zadnjem mesecu in pol. Zmagovalca slovensko-moldavskega obračuna v prihodnjem krogu čaka irski St. Patrick's Athletic.

Čontala pričakuje še bolj defenzivne Moldavce

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Bistvenih sprememb v enem tednu ne more biti, seveda pa jih pričakujemo, a tudi mi počasi rastemo. V prvem polčasu smo bili preveč previdni. Zagotovo bi se dalo še boljše igrati in biti bolj agresiven, kar smo pokazali v drugem polčasu, ko smo imeli hitrejšo žogo, hitreje prehajali, predvsem pa bili bolj agresivni. Nismo jim dovolili več nadzorovanih dolgih žog, z agresivnostjo smo jih prisilili v vedno več napak, tako da smo žogo dobivali globoko na njihovi polovici," se je na gostovanje v Moldaviji ozrl trener Mure Damir Čontala, ki je zadovoljen, da lahko računa na precej več kot 11 igralcev.

Olimpija v Luksemburgu popravlja vtis brez kapetana

Ljubljanska ekipa je pred tednom dni – po številnih turbulentnih in vročih dogodkih v klubu – na krstnem dvoboju pod vodstvom novega trenerja iz Španije Alberta Riere iztržila zgolj remi proti zasedbi iz Luksemburga. Zmaji so pred nocojšnjim obračunom, ki se bo začel ob 19.30, trdno odločeni, da popravijo bled vtis s prve tekme, v primeru skupne zmage pa jih nato čaka romunska zasedba Sepsi OSK. Na izjemno pomembnem obračunu pa Riera ne bo mogel računati na kapetana ekipe Timija Maxa Elšnika, ki ima težave s poškodbo.