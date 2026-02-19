Nova celjska pravljica v Evropi? Rierov naslednik verjame v uspeh.

Ta četrtek zvečer bodo odigrane prve tekme kvalifikacij za osmino finala konferenčne lige. Nogometaši Celja bodo gostovali pri kosovskem prvaku Driti, na vročem trenerskem stolčku vodilnega slovenskega prvoligaša pa bo debitiral Ivan Majevski. Nastopilo bo še nekaj klubov s slovenskimi legionarji. V dresu Sigme bo v Evropi debitiral donedavni krilni napadalec Celja Danijel Šturm, Dejan Petrovič bo z Rijeko na delu na Cipru, poškodovani Dušan Stojinović pa ne bo mogel pomagati Jagiellonii proti Fiorentini.

Celjani bodo skušali v kvalifikacijah za osmino finala konferenčne lige preskočiti kosovsko oviro. Danes jih čaka dvoboj na stadionu Fadil Vokrri v Prištini z Drito, ki je v ligaškem delu konferenčne lige osvojila osem točk. Premagala je Shkendijo in Shelbourne, remizirala z Omonio in Kuopiom, izgubila pa proti AZ Alkmaarju in Rayo Vallecanu.

Drita je osvojila 20. mesto, Celjani pa so bili uspešnejši – osvojili so deset točk in ligaški del končali na 13. mestu. Grofje želijo najmanj ponoviti uspeh iz prejšnje sezone, ko so v tem delu tekmovanja izločili ciprski Apoel, nato pa se prek Lugana uvrstili v četrtfinale, kjer so po hudem boju izpadli proti Fiorentini.

Majevski: Te tekme ne bom nikoli pozabil

Ivan Majevski bo prvič vodil Celjane na evropski tekmi. Prepričan je, da lahko Celjani izločijo Drito. Foto: Jure Banfi Tokrat se Celjani podajajo na evropske zelenice pod novim vodstvom. Alberta Riero je na položaju trenerja nasledil donedavni pomočnik Ivan Majevski. Pred Belorusom je tako začetek novega poglavja v trenerski karieri. Za zdaj je Celjane vodil na treh tekmah 1. SNL in osvojil šest točk.

"Prve evropske tekme v vlogi trenerja zagotovo ne bom nikoli pozabil. Zelo se je veselim. Prej sem takšne tekme doživljal v vlogi nogometaša, kasneje pomočnika, zdaj prvič v vlogi trenerja. Sama priprava na tekmo se zame kljub spremembi vloge ni veliko razlikovala od domačega prvenstva ali pokala. Tudi prehod med vlogama ni bil zahteven. Če nogometaši vidijo, da svoj posel opravljaš stoodstotno, to spoštujejo. Če si pošten do sebe in do njih, ti bodo to vračali," pred gostovanjem v Kosovu sporoča 37-letni Belorus, ki ima za veliko prednost to, da klub in igralce pozna že zelo dobro. V Celju je že peto leto. Prepričan je, da so v celjskem taboru dobro analizirali tekmeca.

"V zadnjem času so poskušali nekaj novih stvari. Prepričan sem, da imamo dovolj kakovosti, da Drito premagamo, zato se osredotočamo le nase. Kot pa sem povedal tudi v slačilnici – kakovost v nogometu ni vedno dovolj za uspeh. Potrebna sta tudi energija in pravi odnos. Od svojih fantov pričakujem vse troje," sporoča celjski strateg pred prvo evropsko tekmo v letu 2026.

Armandas Kučys in Svit Sešlar sta se vpisala med strelce tudi na zadnji tekmi Celja proti Muri (5:1). Foto: Jure Banfi

Za razliko od ligaškega dela bosta v celjski zasedbi zaigrala tudi povratnika Svit Sešlar in Armandas Kučys. Oba sta v izvrstni strelski formi, kar bi lahko zelo koristilo Celju, da na svojem četrtem gostovanju na tleh nekdanje Jugoslavije končno doseže prvi zadetek.

Šturm in Petrovič nedavno zadela v polno

Danijel Šturm bo prvič zaigral v Evropi v dresu Sigme, proti kateri je v ligaškem delu s Celjem izgubil. Foto: Aleš Fevžer Polovica današnjih tekem se bo začela ob 18.45. Londonski Crystal Palace, za številne prvi kandidat za osvojitev lovorike, bo gostoval pri prvaku BiH Zrinjskemu v Mostarju, Sigma Olomouc, ki je v jesenskem delu doma premagala Celjane, pa bo gostila Lausanne. Za gostitelje bo v Evropi debitiral donedavni krilni napadalec Celja Danijel Šturm. Slovenski reprezentant je prejšnji konec tedna dosegel prvi zadetek v dresu Sigme, ko je v češkem prvenstvu zatresel mrežo Viktorie iz Plzna (1:2).

V polno je na zadnji tekmi meril tudi Dejan Petrovič. Slovenski reprezentant nastopa v dresu Rijeke, s katero ga zvečer čaka gostovanje v Nikoziji, kjer se bo pomeril z Omonio. Rečani so si po 46 letih priborili evropsko pomlad, trener Victor Sanchez pa verjame, da bi lahko preskočili tudi ciprsko oviro. Petrovič je na zadnji tekmi hrvaškega prvenstva le dve minuti po vstopu v igro zatresel mrežo Varaždina (3:1).

Poljska Jagiellonia bo pričakala Fiorentino, ki ima zelo skromno sezono in se v serie A bori za obstanek. V Evropi se je v konferenčni ligi uvrstila zelo daleč. Tokrat se bo pomerila s klubom iz Bialystoka, za katerega nastopa tudi slovenski branilec Dušan Stojinović, ki pa zaradi zdravstvenih težav ne bo mogel pomagati soigralcem.

Med osem najboljših so se že uvrstili Strasbourg, Rakow, AEK Atene, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Šahtar Doneck, Mainz in AEK Larnaka.

Finale bo 27. maja na stadionu Red Bull Arena, ki ga odlično poznata zlasti Benjamin Šeško in Kevin Kampl.

Konferenčna liga, kvalifikacije za osmino finala (prve tekme):

Četrtek, 19. februar:

Lestvica ligaškega dela: