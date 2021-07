Domžalčani se niso veselili dolgo. Na Sever odhajajo brez prednosti.

Po uspešnem prvem krogu kvalifikacij za novoustanovljeno konferenčno ligo so Domžalčani na prvi tekmi drugega kroga remizirali s finskim klubom FC Honka (1:1), tako da na Sever potujejo brez prednosti. Maribor in Olimpija bosta na delu v četrtek.

Drugi krog kvalifikacij konferenčne lige (prve tekme): TOREK, 20. julij



Domžale : Honka Espoo 1:1* (0:0)

Jakupović 69.; Dongou 76.



*tekma se je začela ob 17.55

Potem ko so Domžalčani izločili luksemburški Swift Hesperange, jih zdaj čaka finski izziv. Pričakovanja so jasna, rumeno družino zanima zgolj napredovanje v 3. krog. Prvi polčas v Domžalah so imeli gostitelji več od igre, sprožili štiri strele na gol finske ekipe Honka, a je bil 33-letni vratar Tim Murray vselej na mestu. Na drugi strani so gostje enkrat ustrelili v okvir vrat, a se v prvem polčasu nobena mreža ni zatresla.

V 69. minuti pa slavje domačih. Kapetan Senijad Ibričić je s podajo zaposlil osamljenega Svena Šoštariča Kariča, ta je poslal predložek pred vrata, kjer je žogo z glavo v zgornji desni kot poslal Arnel Jakupović. A vodstvo Domžal ni vztrajalo dolgo, sedem minut zatem je izenačil Jean Marie Dongou.

Olimpija v četrtek v Šiški, Maribor na Švedskem

Maribor bo kot edini slovenski predstavnik najprej igral v gosteh. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Preostala slovenska predstavnika dvoboja drugega kroga kvalifikacij čakata v četrtek. Maribor, ki je v prvem krogu preskočil armenski Urartu, zdaj čaka precej zahtevnejši dvoboj, saj se bodo merili s švedskim Hammarbyjem. Srečanje v Stockholmu se bo začelo ob 18.45.

"Naslednji izpit bo neprimerno zahtevnejši, Hammarby je v tekmovalnem ritmu, ampak verjamem, da ob temeljiti pripravi in pravem obrazu ni nepremagljiv. Ko je Maribor pravi in se temeljito pripravi, je vedno vse mogoče," je pred dvobojem s švedskim tekmecem za spletno stran Maribora razmišljal športni direktor Marko Šuler.

Olimpija v četrtek začenja letošnjo evropsko pot. Foto: Grega Valančič/Sportida Tri četrt ure pred Mariborom bodo na zelenico stadiona v Šiški stopili zeleni zmaji, za katere bo to uvod v aktualno evropsko sezono. Nasproti jim bo stala malteška Birkirkara, Olimpija pa bo odigrala sploh prvo uradno srečanje sezone, saj je bil derbi ljubljanske kotline z Domžalami, ki bi moral biti odigran v prvem krogu prve lige, preložen na kasnejši termin.

"Strokovni štab je opravil analizo nasprotnika, tako da bomo o Birkirkari vedeli vse, kar se da. V srečanje moramo stopiti maksimalno pripravljeni, saj vemo, kaj ta tekma in napredovanje pomeni za klub," je za klubsko spletno stran pred uvodnim srečanjem sezone misli strnil povratnik v moštvo Tomislav Tomić.

Zahović proti Boharju in Jurčeviću

Tudi na preostalih igriščih bomo videli kar nekaj slovenskih legionarjev, ki se bodo borili za napredovanje v nadaljevanje tekmovanja. Zanimivo bo predvsem na Poljskem, kjer si bodo nasproti stali Luka Zahović na eni ter Damjan Bohar in Mario Jurčević na drugi strani. Z Rakowom bo nastopil tudi David Tijanić, ki se je z omenjenim klubom pred nekaj dnevi veselil tudi osvojitve poljskega superpokala.