V živo: Domžalčani vodijo, v Ljudskem vrtu za zdaj še brez gola

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Velika večina prvih tekem uvodnega kroga kvalifikacij novoustanovljene konferenčne lige bo odigrana danes. Pravkar so na delu nogometaši NK Domžale, ki gostijo Swift iz Luksemburga, člani NK Maribor pa se v Ljudskem vrtu merijo z armenskim Urartujem. Povratni dvoboji bodo prihodnji teden.

Konferenčna liga, kvalifikacije (1. krog): Četrtek, 8. julij:

Domžale : Swift Hesperange 1:0* (0:0)

58. Žinič



*tekma se je začela ob 20. uri



Maribor : Urartu 0:0* (0:0)



*tekma se je začela ob 20.45

Konferenčna liga ponuja udeležencem podobne zaslužke kot liga Europa, le da v njem prednjačijo predstavniki članic Evropske nogometne zveze (Uefa) iz manj uspešnih držav v evropskih tekmovanjih.

Med njimi so tudi trije slovenski predstavniki, dva se predstavljata že danes, v prvem krogu kvalifikacij. Domžalčani, ki so v prejšnji sezoni v 1. SNL osvojili četrto mesto, se na domačem igrišču merijo s predstavnikom Luksemburga. Mreži sta mirovali do 58. minute, ko je gostitelje v vodstvo popeljal branilec Andraž Žinič. Akcijo je začel kapetan Senijad Ibričić, ki je na levi strani našel osamljenega Svena Šoštariča Kariča, ta je poslal predložek v kazenski prostor, kjer je Žinič s strelom v spodnji desni kot vrat premagal nemočnega vratarja Geordana Dupireja.

Mariborčani so obračun v Ljudskem vrtu proti armenskemu Urartuju začeli ob 20.45. Moštvi sta se na odmor odpravili pri začetnih 0:0.

Lipušček zadel, a izgubil

V torek so bila odigrana uvodna tri srečanja. Na delu je bil tudi Spartak iz Trnave, za katerega nastopa nekdanji slovenski reprezentant Dejan Trajkovski. Slovaški klub je izgubil na gostovanju na Malti (2:3), slovenski nogometaš pa je tekmo spremljal na klopi za rezerve.

Danes se je že predstavil še en legionar, Žiga Lipušček je z latvijskim RFS gostil Klaksvik s Ferskih otokov in izgubil z 2:3. 24-letnik je v 50. minuti znižal na 1:2, na koncu pa s soigralci izgubil z 2:3. V sodnikovem dodatku si je prislužil rumeni karton.

Olimpija se bo priključila v drugem krogu

Slovenski pokalni zmagovalec Olimpija bo tekmovanje začel 22. julija, v drugem krogu kvalifikacij.