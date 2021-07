Led novega tekmovanja Uefe bo danes prebil tudi Slovenec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Velika večina tekem prvega kroga kvalifikacij novoustanovljene konferenčne lige bo odigrana v četrtek, takrat bosta na delu tudi slovenska predstavnika Maribor in Domžale, danes pa bodo odigrana že uvodna tri srečanja. Na delu bo tudi Spartak Trnava, za katerega nastopa nekdanji slovenski reprezentant Dejan Trajkovski. Slovaški klub bo gostoval na Malti.

V taboru Maribora in Domžal odštevajo dneve in se vneto pripravljajo na začetek konferenčne lige. To je evropsko klubsko tekmovanje, ki ponuja udeležencem podobne zaslužke kot liga Europa, le da v njem prednjačijo predstavniki članic Evropske nogometne zveze (Uefa) iz manj uspešnih držav v evropskih tekmovanjih.

Mariborčani bodo evropsko sezono začeli v četrtek ... Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Med njimi so tudi trije slovenski predstavniki, dva se bosta predstavila že v prvem krogu kvalifikacij. Vijolice, slovenski podprvaki, se bodo v četrtek v Ljudskem vrtu zvečer spoprijele z armensko oviro, Domžalčani, ki so v prejšnji sezoni v 1. SNL osvojili četrto mesto, pa se bodo prav tako na domačem igrišču pomerili s predstavnikom Luksemburga.

.. podobno velja tudi za Domžalčane. Foto: Vid Ponikvar

Slovenski pokalni zmagovalec Olimpija bo tekmovanje začel 22. julija, v drugem krogu kvalifikacij.