Prve tekme se že igrajo, slovenska kluba v četrtek

Prve tekme drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo se igrajo od torka do četrtka. Tekmi, ki nas najbolj zanimata, sta v četrtek zvečer: Differdange – Maribor in Celje – Guimaraes. Vijolični so favoriti proti luksemburškemu nasprotniku, težje delo pa proti portugalskemu klubu čaka grofe, ki jih je šele v petek prevzel novi trener Albert Riera. V tem članku lahko rezultate vseh tekem spremljate v živo.

Maribor je v prvem predkrogu konferenčne lige s 3:2 izločil malteško Birkirkaro, a se pošteno namučil. Pravzaprav je bil dvoboj odločen šele v zadnjih minutah povratne tekme na vroči Malti. So pa vijolični toliko boljši obraz prikazali na tekmi prvega kroga slovenskega prvenstva, ko so v nedeljo s 4:0 premagali Radomlje. S hat-trickom je navdušil Arnel Jakupović. Differdange je v preteklem luksemburškem prvenstvu končal na petem mestu.

Celjani v četrtek ob 20. uri igrajo na domačem stadionu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Celjani so kot aktualni slovenski podprvaki prvi krog kvalifikacij za konferenčno ligo preskočili in tekmovanje začenjajo v drugem. Samo tri dni po prihodu Alberta Riera so odigrali prvo tekmo slovenske lige in po preobratu z Aluminijem igrali 2:2. Za točko je svoj prvi gol za Celje zabil Luka Bobičanec. Kapetan Denis Popović tudi v četrtek zaradi lažje poškodbe za igro ne bo nared. Njihov nasprotnik Vitoria Guimaraes, lani šesta na Portugalskem, domačega prvenstva še ni začela.

Konferenčna liga, kvalifikacije, 2. krog (prve tekme):

Torek, 25. julij:

Sreda, 26. julij:

Četrtek, 27. julij: