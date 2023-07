Prve tekme drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo se igrajo že od torka. Najvišjo zmago je dosegel Fenerbahče, ki je s 5:0 premagal La Fiorito. Slovenskega reprezentanta Mihe Zajca ni bilo v kadru turške ekipe. Tekmi, ki nas najbolj zanimata, bosta v četrtek: Differdange – Maribor (19.30) in Celje – Guimaraes (20.00). Vijolični so favoriti proti luksemburškemu nasprotniku, težje delo pa proti portugalskemu klubu čaka grofe, ki jih je prevzel novi trener Albert Riera.

Konferenčna liga, kvalifikacije, 2. krog (prve tekme):

Četrtek, 27. julij:

Arnel Jakupović Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Maribor je v prvem predkrogu konferenčne lige s 3:2 izločil malteško Birkirkaro, a se pošteno namučil. Pravzaprav je bil dvoboj odločen šele v zadnjih minutah povratne tekme na vroči Malti. So pa vijolični toliko boljši obraz prikazali na tekmi prvega kroga slovenskega prvenstva, ko so v nedeljo s 4:0 premagali Radomlje. S hat-trickom je navdušil Arnel Jakupović. Differdange je v preteklem luksemburškem prvenstvu končal na petem mestu.

"Na tekmah, ki se igrajo po izločilnem sistemu, je pomemben rezultat, vtis ni v ospredju. Vtis lahko ustvarjamo skozi prvenstvo, tukaj pa se je treba boriti z vsemi močmi, da smo v dveh tekmah uspešnejši od nasprotnika. Na pot se odpravljamo v dobrem stanju in storili bomo vse, da si priigramo uvrstitev v naslednji krog," je pred sredinim odhodom v Luksemburg poudaril trener Damir Krznar. Pred vrnitvijo na igrišča je izkušeni Josip Iličić, morda bo nared za povratni dvoboj v Ljudskem vrtu.

Riera: To želimo spremeniti

Celjani v četrtek ob 20. uri igrajo na domačem stadionu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Celjani so prvi krog kvalifikacij za konferenčno ligo preskočili in tekmovanje začenjajo v drugem. Samo tri dni po prihodu Alberta Riere so odigrali prvo tekmo slovenske lige in po preobratu z Aluminijem igrali 2:2. Za točko je svoj prvi gol za Celje zabil Luka Bobičanec. Kapetan Denis Popović tudi v četrtek zaradi lažje poškodbe za igro ne bo nared. Njihov nasprotnik Vitoria Guimaraes, lani šesta na Portugalskem, domačega prvenstva še ni začela.

Trener Riera se zaveda visokega izziva, a: "Slovenske ekipe imajo manjše možnosti za preboj oziroma napredovanje v evropska tekmovanja. To želimo spremeniti. Želimo, da je vsakemu nasprotniku težko igrati, ko prispe v to deželo. Že od samega začetka moramo narediti dober vtis. S tem bomo dokazali, da smo zahteven nasprotnik in da se lahko kosamo." Čeprav je torej nasprotnik na papirju kakovostnejši, a španski strateg ne bo postavil obrambne igre. "Nočem, da igramo na svoji polovici. Ne maram se braniti na naši strani igrišča. Vedno poskušamo igrati na nasprotnikovi, če nam ta to omogoči."

Torek, 25. julij:

Sreda, 26. julij:

Četrtek, 27. julij: