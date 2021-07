V živo: Domžalčani držijo prednostjo, Olimpija jo je zapravila

Drugi krog kvalifikacij konferenčne lige (povratne tekme): Birkirkara : Olimpija 1:0* (1:0) /0:1/

Venancio da Silva 27.



Honka Espoo : Domžale 0:1 (0:1) /1:1/

Jakupović 22.



*tekma se je začela ob 18. uri

//izidi prve tekme

Kot prvi od slovenskih kolektivov so na zelenico stopili nogometaši Olimpije in Domžal. Ljubljančani, ki so v zadnjih dneh kadrovali - za sodelovanje so se zahvalili 23-letnemu vratarju Žigi Frelihu, v obrambi pa se jim je pridružil Đorđe Crnomarković -, so v tekmo pri malteški Birkirkari vstopili s tesno prednostjo s prve tekme (1:0).

Na uvodnem obračunu jim jo je priigral Mustafa Nukić, a v 27. minuti so jo gostitelji izničili. Nejca Vidmarja je premagal Francisco Diego Venancio da Silva in postavil rezultat uvodnega dela, ki je napovedoval vroče nadaljevanje.

Postava Olimpije za povratno tekmo:

V boj za evropsko napredovanje z naslednjo postavo. 🐉



Klop: Vidovšek, Andrejašič, Fink, Fogec, Ratnik, Ostrc, Pavlović, Špehar, Kurež, Elšnik.#verjamemvzmaje pic.twitter.com/Y6ZmubTncg — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) July 29, 2021

Domžale na Finskem

Domžalčani gostujejo na Finskem pri Honki. Po remiju na prvem srečanju tokrat v poštev pride le zmaga, pa čeprav po izvajanju najstrožjih kazni. Slovenska ekipa je, podobno kot pred tednom dni, prišla do vodstva. Kapetan Senijad Ibričić je v 22. minuti najprej priboril prosti strel, nato podal do neoviranega Arnela Jakupovića, ta pa z evrogolom z več kot 20 metrov matiral domačega vratarja Timothyja Murrayja. Avstrijec, ki je zadel tudi na prvi tekmi, ko so Domžalčani ob koncu prejeli izenačujoči zadetek, je postavil izid prvega polčasa.

Postava Domžal za povratno tekmo:

Domžalčani so na prvem srečanju remizirali. Foto: Vid Ponikvar

Maribor na krilih navijačev po preobrat

Najtežje delo zagotovo čaka vijoličaste. Maribor bo lovil dva zadetka zaostanka s prvega srečanja na Švedskem, ko jim je živce paral napadalec Astrit Selmani, ki je zabil vse tri zadetke za Hammarby. Vseeno pa mariborski nogometaši v srečanje odhajajo z dobro popotnico, saj so v derbiju slovenskega prvenstva v prvem polčasu nadigrali Domžale in se na koncu veselili lepe zmage. Tokrat pa bodo na krilih zvestih navijačev poskušali pripraviti še preobrat v Evropi. Tekma se bo začela ob 20.45.

Maribor bo doma lovil preobrat. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kje bodo nastopali slovenski legionarji?

Čaka nas drugi del dvoboja Pogona Luke Zahovića proti Osijeku Damjana Boharja in Maria Jurčevića. Lepo prednost bo branil Jan Mlakar s splitskim Hajdukom, na svojo priložnost pa bodo čakali tudi Dejan Trajkovski (Spartak Trnava), Žiga Lipušček (RFS) in Adam Gnezda Čerin (Rijeka).