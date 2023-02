V živo: Šimundža po nov evropski podvig

Liga Europa, 1/16 finala (prve tekme):

Četrtek, 16. februar:

V play-offu za preboj v osmino finala nastopajo drugouvrščene ekipe skupinskega dela konferenčne lige in tretjeuvrščene ekipe skupinskega dela lige Europa. Povratne tekme bodo 23. februarja. Zmagovalce v osmini finala že čakajo Istanbul Basaksehir, West Ham, Villarreal, Nica, AZ Alkmaar, Djurgardens, Sivasspor in Slovan Bratislava.

Slovenski strateg Ante Šimundža ne vodi prvič ekipe v izločilnem delu evropskega tekmovanja. Ko je vodil Maribor, je pred slabim desetletjem popeljal vijolice v 1/16 finala evropske lige in tam namučil poznejšega prvaka Sevillo. Zdaj bo izkusil še nastop v izločilnem delu konferenčne lige. To je tolažilna nagrada, saj je jeseni z bolgarskim prvakom v skupinskem delu evropske lige osvojil tretje mesto. Žreb mu je namenil belgijskega velikana Anderlecht.

Na dvoboju med Brago in Fiorentino, ki jo je italijanski klub dobil s 4:0, so sodili slovenski sodniki. Po dvakrat sta zadela Luka Jović in Arthur Cabral. Glavni sodnik je bil Matej Jug iz Tolmina, vlogo glavnega sodnika VAR je opravljal Nejc Kajtazović, četrti delivec pravice pa je bil David Šmajc. Zadnji, 34-letni mednarodni sodnik iz Predoselj pri Kranju, bo v nedeljo glavni sodnik večnega derbija v Ljudskem vrtu. Tretjič v karieri bo sodil na dvoboju med Mariborom in Olimpijo.