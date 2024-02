V živo: Sturm v slovenski režiji do zmage, igra še Dinamo

Začel se je izločilni del konferenčne lige. Na tekmah 1/16 finala tretjega najmočnejšega evropskega pokala nastopajo tudi štirje klubi s slovenski legionarji. Kar trije so igrali v Gradcu, ki je po 23 letih gosti spomladansko tekmo v Evropi. Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat sta s Sturmom s 4:1 premagala s Kenana Bajrića (Slovan). Gorenc Stanković je zabil za 2:1, Horvat pa je podal za dva gola. Blaž Kramer je igral zadnjih 25 minut ob porazu njegove Legie z 2:3 proti Moldeju. Nino Žugelj je med rezervisti ekipe Bodo/Glimt na gostovanju pri Ajaxu (21.00).

Konferenčna liga, 1/16 finala (prve tekme):

Četrtek, 15. februar:

Jon Gorenc Stanković je zadel za 2:1. Foto: Guliverimage Prvi polčas v Gradcu se je razpletal po željah slovenskih ljubiteljev nogometa. Že v četrti minuti je Tomi Horvat podal Miki Bierethu za vodstvo z 1:0, v 27. pa je kapetan ekipe Jon Gorenc Stanković, drugi Slovenec v dresu Sturma, zadel za vodstvo z 2:1 in izid prvega polčasa. Slovan iz Bratislave, za katerega igra Kenan Bajrić, je vmes prišel do izenačenja prek Gersona Rodriguesa. Za Slovan je od prve minute igral tudi nekdanji član Maribora, Marko Tolić.

Po uri igre so nogometaši iz Gradca vodili s 3:1. Tigran Barsegjan je v kazenskem prostoru zakrivil 11-metrovko, ki jo je uspešno izvedel Otar Kiteišvili. Glavni sodnik Mohammed Al-Hakim je imel precej strog kriterij, 14. minut pozneje je neposreden rdeči karton zaradi prekrška pokazal Vladimirju Weissu, sin trenerja ekipe prav tako Vladimirja Weissa je v igro vstopil le 10 minut prej. Visoko zmago Sturma s 4:1 je v sodnikovem dodatku potrdil Amady Camara. Še drugič na tekmi je asistiral nekdanji član Mure Horvat.

Sturm je prezimil v Evropi prvič po 23 letih. Ko mu je to uspelo nazadnje, takrat se je uvrstil v drugi del lige prvakov, je bil Gorenc Stanković star pet, Horvat pa le dve leti.

"Klovn" Jarni izgubil službo zaradi izjave

Robert Jarni je leta 1998 hrvaški reprezentanci pomagal do nepozabnega brona na SP v Franciji. Foto: Guliverimage Nemški Eintracht Frankfurt, ki spada med osrednje kandidate za osvojitev lovorike, je gostoval pri Unionu v Bruslju in igral 2:2. Zagrebški Dinamo pa čob 21. uri igra v Sevilli pri Betisu.

Na Hrvaškem se je pred tekmo zgodila afera, ko je nekdanji zvezdnik Robert Jarni, donedavno še selektor izbrane vrste do 17 let, zaradi izjave, da bi zmago bolj privoščil Betisu, pri katerem je nosil dres tri leta in se vpisal v klubsko zgodovino, kot pa Dinamu, izgubil selektorsko službo. Njegova izjava je prizadela zlasti napadalca Dinama Bruna Petkovića, ki je nekdanjega zvezdnika Juventusa in Reala označil za klovna.

Finale konferenčne lige bo 29. maja v Atenah.

Neposredno uvrstitev v osmino finala so si zagotovili zmagovalci skupin Lille (Fra), Maccabi Tel Aviv (Izr), Viktoria Plzen (Češ), Club Brugge (Bel), Aston Villa (Ang), Fiorentina (Ita), PAOK Solun (Grč) in Fenerbahče (Tur) z Miho Zajcem.

Konferenčna liga, 1/16 finala (prve tekme):

Četrtek, 15. februar:

Lestvice po skupinskem delu: