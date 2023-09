Olimpija ob evropskem debiju ostala praznih rok

Nogometaši Olimpije so na svoji prvi tekmi skupinskega dela konferenčne lige na gostovanju pri prvem favoritu skupine A, Lillu, klonili z 0:2 (0:1). Zmaje naslednja preizkušnja čaka 5. oktobra, ko bo v Stožicah gostoval Slovan iz Bratislave. V skupinskem delu ne manjka velikih klubov, med največje favorite za osvojitev lovorike spadajo Aston Villa, Fiorentina in Eintracht Frankfurt. V zadnji izdaji se je naslova veselil West Ham, pred tem pa Roma, letos West Ham.

Nogometaši Olimpije bodo vse tekme skupinskega dela konferenčne lige odigrali v četrtek, izjema je bil le uvodni nastop, ko so se zmaji že danes predstavili na stadionu Pierre-Mauroy v Lillu, na katerem je v teh tednih tudi svetovno prvenstvo v ragbiju. Prvo mesto v skupini vodi neposredno v osmino finala, drugo pa v dodatne kvalifikacije za preboj med 16.

Lille : Olimpija 2:0 (1:0) Stadion Pierre Mauroy, sodniki: Kooij, van Zuilen in De Nas (vsi Nizozemska).

Strelca: 1:0 David (43./11 m), 2:0 Yazici (90+4.).

Lille: Chevalier, Gudmundsson, Umtiti, Diakite, Thiago Santos (od 46. Alexsandro), Andre, Gomes, Haraldsson (od 90. Virginius), Cavaleiro (od 68. Cabella), Zhegrova (od 46. Yazici), David.

Olimpija: Vidovšek, Sualehe (od 78. Krefl), Muhamedbegović, Ratnik, Silva, Posavec (od 58. Fadida), Elšnik, Doffo, Rui Pedro (od 78. Brest), Motika (od 69. Nukić), Bristrić (od 69. Lucas).

Rumeni kartoni: Gomes; Rui Pedro, Elšnik.

Rdeči karton: /.

Čeprav je bil Lille že pred obračunom velik favorit, tržna vrednost ekipe pa presega 200 milijonov evrov, kar je skoraj 16-krat več od Olimpije, ta znaša dobrih 13 milijonov evrov, slovenski prvaki na atraktivno gostovanje niso odšli z belo zastavo, kljub temu pa to na koncu ni bilo dovolj za osvojitev vsaj kakšne točke. Francoski prvoligaš je predvsem v prvem polčasu prevladoval, v drugem pa stopil s plina, tako da je ljubljanska zasedba dobila tudi kakšno priložnost za morebitno presenečenje, a je ni znala izkoristiti, po drugi strani pa z nespretnima potezama v obrambi Francozom "podarila" oba gola.

Olimpija je zgodovinsko evropsko pot začela na stadionu Pierre-Mauroy, ki sprejme 50 tisoč gledalcev. Foto: Guliverimage

Vidovšek reševal Olimpijo

Pri Olimpiji so se sicer pred tekmo razveselili dejstva, da je Timi Max Elšnik znova nared za igro. Na večnem derbiju proti Mariboru (2:1) ga namreč ni bilo, tokrat pa je tekmo začel v prvi postavi in odigral vseh 90 minut. Srečanje so pričakovano podjetneje odprli domači nogometaši, ki so imeli v prvih 15 minuutah 65-odstotno posest žoge, dvakrat so sprožili v okvir vrat Olimpije, a brez uspeha. Še najbližje zadetku je bil v uvodnih minutah Jonathan David, ki je po protinapadu po desni strani za las streljal mimo desne vratnice. Svoje trenutke so čakali tudi nogometaši Olimpije, ki so si nekajkrat priigrali nekaj polpriložnosti, a je manjkal pravi zaključek. Lille sicer na domači zelenici poraza ni doživel že več kot leto dni (21 tekem).

Tudi v nadaljevanju so bili domači nogometaši veliko bolj nevarni, oblegali so vrata ljubljanske ekipe, a je bil vselej na mestu razpoloženi vratar Olimpije Matevž Vidovšek, ki je bil v prvih tridesetih minutah z naskokom prvo ime srečanja. V 30. minuti si je ob kotu nasprotnika veliko napako privoščila obramba Olimpije, sam se je tik pred vrati slovenske ekipe znašel David, a je neoviran z glavo streljal tik mimo leve vratnice, po podobnem scenariju pa je kanadski nogometaš akcijo Lilla končal tudi dve minuti zatem.

Matevž Vidovšek je v prvem polčasu navduševal z obrambami. Foto: Guliverimage

Lille povedel iz bele pike

V 41. minuti pa je pritisk Lilla obrodil sadove, ob dvoboju Agustina Doffoja in Hakona Arnara Haraldsssona v kazenskem prostoru Olimpije je nogometaš Lilla padel, sodnik srečanja Kooij pa je takoj pokazal na belo piko. Odgovornost je prevzel David, ki je s strelom v levi spodnji kot premagal Vidovška in gostitelje popeljal v vodstvo z 1:0. Lille se je tako na odmor podal z zasluženo prednostjo, domači so v prvem polčasu petkrat sprožili v okvir vrat Olimpije, ki na drugi strani ni našla poti, da bi ogrozila vrata Lilla.

Jonathan David je zadel za vodstvo Lilla. Foto: Guliverimage

Prvi strel šele v 58. minuti

Ljubljančani so prvič na tekmi sploh streljali v 58. minuti, vendar je bil Admir Bristrić daleč od uspeha. Bližje je bil še dvakrat na drugi strani David, a je ostalo pri 1:0, tudi v 59. minuti, ko je zgrešil Ivan Cavaleiro. Tekma v naslednjem obdobju ni postregla s posebej razburljivo predstavo. V 85. minuti je Mustafa Nukić poskrbel za prvi Olimpijin strel v okvir vrat, a je bil tudi ta preslab za spremembo izida. So ga pa spremenili domači v 94. minuti, ko je , napad je zaključil Yusuf Yazici, ki je prišel povsem sam pred Vidovška.

V drugem polčasu je Olimpija skušala pritisniti na vrata gostiteljev, a brez učinka, na koncu pa je zasedbizmanjkalo tudi nekaj moči. Zmago Lilla pa je v 94. minuti po napaki Olimpije, potem ko je Jorge Silva podal iz avta točno do Francozov, z golom za 2:0 potrdilki je prišel povsem sam pred Vidovška.

Prvič proti klubu iz Francije Olimpija se v preteklosti do danes še ni pomerila s francoskim klubom. Ples kroglic jo je že združil s tekmeci iz drugih držav ''elitne petice'', a je z njimi vselej potegnila krajšo. Olimpija se je v tem stoletju pomerila z Liverpoolom in Espanyolom, v prejšnjem pa z Milanom in Eintrachtom. Foto: Reuters Tako se je že pomerila z angleškim Liverpoolom (1:1 in 0:3), italijanskim Milanom (0:3 in 0:4), nemškim Eintrachtom (1:1 in 0:2) ter španskim Espanyolom (2:1 in 0:2), zdaj pa se je prvič še s predstavnikom Francije.

Na delu še kopica Slovencev

Miha Zajc ima s Fenerbahčejem v tej evropski sezoni velike načrte. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko V skupini A nastopata še Slovan Bratislava in KI Klaskvik. Najprej se bosta pomerila na Slovaškem. Za gostitelje nastopa tudi nekdanji branilec Olimpije Kenan Bajrić, gostje pa pišejo zgodovino, saj so se v skupinski del evropskega tekmovanja prebili kot prvi s Ferskih otokov.

Poleg Bajrića nastopa v skupinskem delu konferenčne lige še kar nekaj slovenskih legionarjev. Miha Zajc, ki je v kvalifikacijah s Fenerbahčejem izločil tudi Maribor, s turškim velikanom ne skriva visokih ciljev. Za začetek bo v Istanbulu gostoval danski Nordsjaelland. Spartak Trnava bo v Evropi nastopil s kar dvema slovenskima legionarjema, to sta 21-letni Adrian Zeljković, ki se je že ustalil v začetni postavi, ter komaj 19-letni branilec Miha Kompan Breznik, za začetek bosta gostovala pri Ludogorcu, ki ga je v kvalifikacijah za ligo prvakov v slabo voljo spravila prav Olimpija. Ester Sokler bo z Aberdeenom gostoval pri enem izmed favoritov za osvojitev naslova, Eintrachtu iz Frankfurta, ki se je v prejšnji sezoni uvrstil med 16 najboljših v ligi prvakov.

Slovenski dvoboj velja v četrtek pričakovati v Švici, kjer bo Lugano, pri katerem pridno zabija zadetke Žan Celar, v pokalu je dal v soboto dva gola proti Lancyju. Pri Luganu se dokazuje tudi Abel Marc, 22-letni Primorec, a ni prijavljen za nastope v Evropi. Za Norvežane Bodo/Glimt je prijavljen Nino Žugelj, a 23-letni Štajerec zaradi zdravstvenih težav ni nastopil za Skandinavce že dva meseca. Napadalec Blaž Kramer bo z Legio v Varšavi pričakal enega glavnih favoritov za naslov, Aston Villo, ki jo vodi specialist za osvajanje evropskih lovorik, Španec Unai Emery.

