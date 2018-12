Gareth Bale zabijal kot nor, Real Madrid v finalu z Al Ainom

Real Madrid je proti Kashima Antlers upravičil vlogo velikega favorita in se po treh golih Garetha Bala zanesljivo uvrstil v finale, kjer ga v soboto čaka spopad z gostiteljem Al Ainom.

Beli baletniki branijo naslov, ki so ga lani osvojili pod vodstvom Zinedina Zidana, prvi as moštva pa je bil Cristiano Ronaldo. Leto dni pozneje je drugače. Španski velikan je neprepričljiv, v domačem prvenstvu in ligi prvakov si je privoščil kar nekaj spodrsljajev, klub pa vodi Argentinec Santiago Solari. V ZAE pa se mu vseeno obeta lovorika, ki bi malce ublažila težave, proti Al Ainu bodo Madridćani seveda veliki favoriti.

Takole sta za vodstvo Reala z 1:0 poskrbela Gareth Bale in Marcelo:

Así marcó Gareth Frank Bale su 1er gol al Kashima, para poner el 1-0 a favor del Real Madrid! pic.twitter.com/KDpAv00OBB — Triple Orejona (@PasionRM13) December 19, 2018

Real je svetovno klubsko prvenstvo osvojil še v letih 2014 in 2016, pred tem je v letih 1960, 1998 in 2002 tudi trikrat zmagal na nekdanjem medcelinskem pokalu.

Velika senzacija Arabcev, River Plate prejel zaušnico

Zoran Mamić je z Al Ainom prišel do največjega podviga na svoji trenerski poti. Foto: Reuters Al Ain, na klopi katerega sedi brat zloglasnega, pred roko hrvaškega zakona bežečega Zdravka Mamića, Zoran Mamić, je šokiral River Plate, ki je pred kratkim v finalu tisočletja premagal Boca Juniors in postal južnoameriški prvak.

Arabci so z golom Šveda Marcusa Berga prišli do vodstva na samem začetku tekme, a je bilo že po 16 minutah 2:1 za River Plate, potem ko je dvakrat v petih minutah zadel Kolumbijec Rafael Borre, na začetku drugega polčasa pa je za Al Ain zadel Brazilec Caio in poskrbel za podaljške. Tam nismo videli zadetka in potnika v veliki finale so odločili streli z 11 metrov. V prvih štirih serijah sta bila tako Al Ain kot River Plate natančna, v peto pa je tragični junak Argentincev postal nekdanji napadalec Valencie Enzo Perez in poskrbel za veliko veselje Arabcev.

Klubsko SP 2018: