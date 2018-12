Real Madrid pod vodstvom Solarija po prvo lovoriko, Al Ain na hrvaški pogon

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši klubi na svetu bodo v teh dneh okusili, kako je igrali vrhunski nogomet na Arabskem polotoku v zimskih mesecih. Podobna izkušnja čaka leta 2022 tudi najboljše reprezentance, saj bo Katar gostil svetovno prvenstvo. Njihovi sosedje Združeni arabski emirati so od 12. do 22. decembra nogometna prestolnica sveta, saj poteka klubsko svetovno prvenstvo. Naslov brani Real Madrid, največji tekmec za lovoriko pa je River Plate.

Letos lahko ljubitelji nogometa spremljajo jubilejno 15. svetovno klubsko prvenstvo, na katerem se bodo predstavili prvaki vseh šestih konfederacij Mednarodne nogometne zveze (Fifa), v čast gostiteljev pa je priložnost za nastop med elito dobil tudi prvak ZAE.

Mamić trener gostiteljev, ki zlepa ne bodo pozabili na Dalića

Zoran Mamić je trener Al Aina. Foto: Sportida Naslov brani madridski Real, ki ima podobno kot južnoameriški prvak River Plate že zagotovljen nastop v polfinalu. Pot do tja bo za gostitelje, prvaka ZAE Al Ain, ter prvaka Oceanije, Team Wellington z Nove Zelandije, še dolga. Uvodno dejanje ju čaka že danes, ko se bosta pomerila v kvalifikacijah za četrtfinale.

Moštvo Al Aina, ki bo danes računalo na podporo domačega občinstva, vodi nekdanji hrvaški reprezentant Zoran Mamić, mlajši brat kontroverznega nogometnega funkcionarja Zdravka Mamića. Njegov najbolj znan varovanec je švedski napadalec Marcus Berg. Kar tri leta (2014-17) je Al Ain vodil zdajšnji hrvaški selektor Zlatko Dalić.

Team Wellington ima manj zvenečo igralsko zasedbo. Trener je Anglež Jose Figueira, tudi pomočnik selektorja Nove Zelandije.

Vrhunec sledi 22. decembra

Barve konfederacije CONCACAF, ki združuje Severno, Srednjo Ameriko in Karibsko otočje, brani mehiška Guadalajara. V četrtfinalu se bo udarila z azijskim prvakom, japonsko Kashima Antlers. Afriški prvak Esperance de Tunis (Tunizija) bo tekmeca izvedel danes po arabsko-novozelandskem spopadu. Dvoboji bodo potekali v Abu Dabiju in Al Ainu.

Nogometaši River Plata so si južnoameriški naslov zagotovili v soboto v Madridu. Foto: Guliver/Getty Images

Četrtfinalni tekmi, odigrani bosta le dve, bosta na sporedu v soboto, prihodnji torek pa se začne zares. Polfinalna dvoboja bosta odigrana 18. in 19. decembra, veliki finale pa 22. decembra ob 20.30 po slovenskem času v Abu Dabiju. Favorita za nastop v sklepnem dejanju sta branilec naslova Real Madrid in River Plate, ki je v soboto v spektakularnem ozračju na štadionu Santiago Bernabeu premagal mestnega tekmeca Boca Juniors in postal južnoameriški prvak. Real bo na svetovnem klubskem prvenstvu nastopil že petič.