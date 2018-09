Kapetan zlate francoske reprezentance se je izognil zaporu

Kapetan nogometne reprezentance Francije Hugo Lloris se je po svetovnem prvenstvu, na katerem so trikolori osvojili naslov prvakov, v Angliji zagovarjal na sodišču zaradi vožnje v vinjenem stanju. Vratar Tottenhama se je izognil zaporu, ki mu je grozil, saj mu je sodišče naložilo plačilo globe in začasni odvzem vozniške.

Huga Llorisa, ki je bil eden izmed francoskih junakov minulega svetovnega prvenstva v Rusiji, prav njemu je kot kapetanu pripadla čast, da je v zrak kot prvi dvignil pokal svetovnih prvakov, je imel 24. avgusta v Londonu bližnje srečanje s predstavniki tamkajšnjih mož v modrem, ki so v okviru rutinskega nadzora prometa ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola.

V lisicah na zaslišanje

Vratarja so vklenili in odpeljali na policijsko postajo in ga pozneje izpustili. Nato ga je v okviru postopka čakal še prihod na sodišče, kjer pa ga niso poslali v zapor, kar mu je grozilo za storjeni prekršek, temveč mu je sodnica v Westminsterju naložila plačilo 50.000 funtov kazni, kar preračunano v evre znaša 56.120 evrov. Hkrati mu je sodišče za 20 mesecev odvzelo vozniško dovoljenje.

Foto: Getty Images

Ker je priznal krivdo, mu je sodišče za tretjino znižalo kazen. Londonska policija je pri junaku galskih petelinov v njegovi krvi ugotovila za več kot dvakrat preseženo še dovoljeno vrednost alkohola.

Llorisa so ustavili v prestižni soseski Gloucester Place v Marylebonu. Kot poročajo britanski mediji, je bil Lloris za volanom Porsche Panamere, na območju, kjer je hitrost omejena na 50 km na uro, je vozil zelo počasi, manj kot 25 km na uro, kar je izzvalo pozornost za njim vozečega neoznačenega policijskega avtomobila.

Predstavniki policije so tako lahko spremljali nenavadno počasno, a še vedno nevarno vožnjo, vijuganje po cesti, kako se avto nevarno približuje tam parkiranim avtomobilom ter neupoštevanje prometne signalizacije in vožnjo v križišče skozi rdečo luč na semaforju. Ko so ustavili voznika, je iz avta udaril smrad po alkoholu in bruhanju, vozniku pa so morali pomagati iz avta, je navedel tožilec. V vozilu ni bil sam.

Njegov zagovornik David Sonn je močan vonj po alkoholu, ki je presenetil policiste, obrazložil s tem, da se je Lloris udeležil večerje v restavraciji, kjer so ga drugi udeleženci večerje po oblačilih poškropili z alkoholnimi pijačami. "Petnajstega julija je bil najponosnejši človek na svetu. Le 40 dni po tem so ga aretirali. Deležen je bil ponižujočega natikanja lisic ter je moral preživeti noč na policijski postaji," je strašno ponižanje, ki ga je doživela njegova stranka, opisal zagovornik.

Sodnica Amanda Barron se je za tako visoko denarno kazen odločila, upoštevajoč Llorisovo dobro finančno stanje ter resnost storjenih dejanj. "Le čisti sreči se lahko zahvali, da se nikomur ni nič zgodilo in da ni povzročil gmotne škode na drugih vozilih oziroma da ni zadel katerega od pešcev. S svojim ravnanjem je ogrozil lastno življenje in življenje tistih, ki so se z njim vozili," je dejala sodnica ob izreku sodbe.