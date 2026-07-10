Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Petek,
10. 7. 2026,
8.00

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Francija Maroko SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu izgredi London

Petek, 10. 7. 2026, 8.00

7 minut

Kaos v središču Londona po zmagi Francije nad Marokom, v Parizu praznovali mirno

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
nemiri, london | Po zmagi Francije nad Marokom na SP v nogometu je v Londonu prišlo do izgredov, medtem ko so v Parizu kljub drugačnim pričakovanjem praznovali dokaj mirno.

Po zmagi Francije nad Marokom na SP v nogometu je v Londonu prišlo do izgredov, medtem ko so v Parizu kljub drugačnim pričakovanjem praznovali dokaj mirno.

Po četrtfinalni zmagi Francije nad Marokom z 2:0 na svetovnem prvenstvu je v Londonu izbruhnilo nasilje. Navijači so preplavili ulice, razmere pa so se zaostrile predvsem na območju Edgware Road na zahodu britanske prestolnice. Čeprav so se številni bali, da bi po tekmi ne glede na razplet lahko zavrelo predvsem v Parizu, se je zgodilo nasprotno.

Francoska prestolnica je noč preživela v znamenju velikega slavja in brez večjih izgredov, medtem ko so morali v Londonu posredovati policisti v opremi za obvladovanje množic.

Po poročanju britanskega tabloida The Sun so policisti v zaščitni opremi preplavili Edgware Road, kjer so se spopadli z večjo množico. Eden od pripadnikov londonske Metropolitanske policije je bil v incidentu poškodovan in so ga morali odpeljati v bolnišnico.

Posnetki s kraja dogajanja naj bi prikazovali policista, ki leži na tleh, medtem ko ga pred množico ščitita dve policijski vozili. Reševalci so mu nudili pomoč, policisti pa so z zaščitnimi ščiti oblikovali varovalni obroč in poskušali množico potisniti nazaj.

Francija, navijačica | Foto: Reuters Foto: Reuters

Poostreni varnostni ukrepi v Franciji obrodili sadove

Izgredov so se pred tekmo bali predvsem v Parizu, kjer so oblasti zaradi dvoboja med Francijo in Marokom močno okrepile varnostne ukrepe. Po vsej Franciji je bilo razporejenih več kot 20 tisoč policistov, od tega osem tisoč v Parizu. Francoski varnostni dokument je pred tekmo opozarjal, da bi lahko prišlo do podobnih izgredov kot po majskem zmagoslavju Paris Saint-Germaina.

A tokrat je Pariz ostal razmeroma miren. Po zmagi Francije, ki sta ji napredovanje v polfinale zagotovila Kylian Mbappé, ki se je poškodovgal, a je po tekmi sporočil, da bo z njim vse v redu, in Ousmane Dembélé, so navijači zavzeli ulice francoske prestolnice, slavje pa je po poročanju tujih medijev minilo brez večjih incidentov.

Preberite še:

Kylian Mbappe
Sportal Trenutek, ko je Francozom zastal dih
Ousmane Dembele
Sportal Nova rapsodija Francije, Mbappe strelski kralj!
Jarell Quansah
Sportal Velik udarec za Anglijo! Nič od "novega Baloguna", Fifa mu je naložila hudo kazen.

Francija Maroko SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu izgredi London
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.