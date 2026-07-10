Kaos v središču Londona po zmagi Francije nad Marokom, v Parizu praznovali mirno

Po četrtfinalni zmagi Francije nad Marokom z 2:0 na svetovnem prvenstvu je v Londonu izbruhnilo nasilje. Navijači so preplavili ulice, razmere pa so se zaostrile predvsem na območju Edgware Road na zahodu britanske prestolnice. Čeprav so se številni bali, da bi po tekmi ne glede na razplet lahko zavrelo predvsem v Parizu, se je zgodilo nasprotno.

Francoska prestolnica je noč preživela v znamenju velikega slavja in brez večjih izgredov, medtem ko so morali v Londonu posredovati policisti v opremi za obvladovanje množic.

Po poročanju britanskega tabloida The Sun so policisti v zaščitni opremi preplavili Edgware Road, kjer so se spopadli z večjo množico. Eden od pripadnikov londonske Metropolitanske policije je bil v incidentu poškodovan in so ga morali odpeljati v bolnišnico.

🇲🇦🇬🇧 Morocco fans clashed with police on London’s Edgware Road after France’s World Cup victory.



Follow: @europa pic.twitter.com/T2YRbtRPCF — Europa.com (@europa) July 10, 2026

The World Cup is officially out of control. 🤯⚽



Minutes after France eliminated Morocco (2-0) from the Quarterfinals, absolute chaos erupted on the streets of London. Edgware Road has turned into a standstill as riot police clash with crowds.



Football passion is unmatched, but… pic.twitter.com/alAnYj4hYR — உடனுக்குடன் | Udanukudan (@Udanukudan) July 10, 2026

Posnetki s kraja dogajanja naj bi prikazovali policista, ki leži na tleh, medtem ko ga pred množico ščitita dve policijski vozili. Reševalci so mu nudili pomoč, policisti pa so z zaščitnimi ščiti oblikovali varovalni obroč in poskušali množico potisniti nazaj.

Foto: Reuters

Poostreni varnostni ukrepi v Franciji obrodili sadove

Izgredov so se pred tekmo bali predvsem v Parizu, kjer so oblasti zaradi dvoboja med Francijo in Marokom močno okrepile varnostne ukrepe. Po vsej Franciji je bilo razporejenih več kot 20 tisoč policistov, od tega osem tisoč v Parizu. Francoski varnostni dokument je pred tekmo opozarjal, da bi lahko prišlo do podobnih izgredov kot po majskem zmagoslavju Paris Saint-Germaina.

A tokrat je Pariz ostal razmeroma miren. Po zmagi Francije, ki sta ji napredovanje v polfinale zagotovila Kylian Mbappé, ki se je poškodovgal, a je po tekmi sporočil, da bo z njim vse v redu, in Ousmane Dembélé, so navijači zavzeli ulice francoske prestolnice, slavje pa je po poročanju tujih medijev minilo brez večjih incidentov.

Preberite še: