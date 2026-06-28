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Avtor:
STA

Nedelja,
28. 6. 2026,
11.40

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Harry Kane SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Anglija

Nedelja, 28. 6. 2026, 11.40

1 ura, 29 minut

Rekord

Kane najboljši angleški strelec na SP vseh časov

Avtor:
STA

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Harry Kane | Harry Kane je postal najboljši strelec angleške nogometne reprezentance vseh časov. | Foto Reuters

Harry Kane je postal najboljši strelec angleške nogometne reprezentance vseh časov.

Foto: Reuters

Harry Kane je postal najboljši strelec angleške nogometne reprezentance vseh časov na svetovnih prvenstvih, ko je zadel za 2:0 ob zmagi svoje ekipe nad Panamo v zadnjem krogu predtekmovalne skupine L. Podal mu je Jude Bellingham, ki je dosegel prvi gol na stadionu MetLife Stadium v New Jerseyju.

Kane je dosegel enajsti gol na SP in s tem prehitel Garyja Linekerja. Ta je 10 golov zbral na dveh SP in s šestimi zadetki osvojil zlati čevelj v Mehiki leta 1986, štiri leta pozneje je preostale zabil v Italiji.

Ker se je Anglija uvrstila v izločilne boje na tem SP, bi lahko Kane presegel tudi Nemca Jürgena Klinsmanna in Madžara Sandorja Kocsisa, s katerima si sedaj deli osmo mesto.

Kane je zlati čevelj osvojil na SP leta 2018 v Rusiji, kjer je na poti do polfinala zadel šestkrat, trikrat proti Panami. Na prvenstvu v Katarju je dvakrat premagal vratarje tekmecev, a zgrešil tudi enajstmetrovko ob četrtfinalnem porazu proti Franciji.

Na tem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi je zadel trikrat. Pred njim so kapetan argentinske reprezentance Lionel Messi s šestimi goli ter s po štirimi zadetki Francoza Ousmane Dembele in Kylian Mbappe, Norvežan Erling Haaland in Brazilec Vinicius Junior.

Kane pa lahko še postane dvakratni dobitnik zlatega čevlja kot prvi v zgodovini SP.

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