Kanadski selektor: Ne pretiravam, takšna je realnost. Francozi v hudi vročini.

Na svetovnem prvenstvu v nogometu se bodo danes začeli boji osmine finala. V prvem boju za četrtfinale se bosta v Houstonu udarili Kanada in Maroko (19.00), ob 23. uri pa bo sledilo še srečanje Paragvaja in Francije, ki jo po prikazanem trenutno glavni favorit za končni uspeh na turnirju.

Prva vstopnica za četrtfinale letošnjega svetovnega prvenstva se bo delila v Houstonu, kjer se bosta ob 19. uri srečali ekipi Kanade in Maroka. V šestnajstini finala je Kanada premagala Južno Afriko z 1:0, Maroko pa je bil po izvajanju enajstmetrovk boljši od Nizozemske s 4:3. Maročani, četrti iz zadnjega svetovnega prvenstva in šesta ekipa na Fifini lestvici, imajo po stavnicah na tem obračunu izrazito vlogo favorita. "To je ekipa, ki dobesedno nima nobenih slabosti," je na petkovi novinarski konferenci na stadionu v Houstonu dejal glavni selektor Kanade Jesse Marsch. "Ne pretiravam, takšna je realnost."

Marsch je pred tekmo odletel celo v Monterrey, da bi si ogledal Maročane, ki so v osmini finala premagali mogočno Nizozemsko. Kar je čutil tisto neverjetno noč v Mehiki, je naredilo večji vtis kot to, kar je videl. "Zaradi samozavesti, ki jo je imela ekipa, in odločnosti, s katero so igrali, vemo, da nas čaka velik izziv proti resnično nadarjeni ekipi."

Kanada se bo pomerila z Marokom. Foto: Reuters

"Toliko smo se trudili, ustvarili smo nove delčke zgodovine, želeli smo priti do točke, ko bomo lahko igrali proti pravemu Goljatu in to je zdaj. Veselimo se te tekme. Dokazali smo, da znamo igrati naš nogomet in lahko premagamo kogar koli na svetu," pa je pred srečanjem dejal branilec Alistair Johnson.

Paragvaj proti glavnim favoritom

Ob 23. uri pa se bosta v Philadelphii pomerila še Paragvaj in Francija. Francija je pod vodstvom Kyliana Mbappeja, ki je na tem prvenstvu pri šestih zadetkih, zaenkrat svoje delo opravila odlično. Potem ko je Francija leta 2018 osvojila naslov in leta 2022 izgubila finale po enajstmetrovkah, upa, da bo postala šele tretja ekipa v zgodovini svetovnih prvenstev, ki se bo uvrstila v tri zaporedne finale, po Zahodni Nemčiji in Braziliji. Čeprav je ta podvig še precej oddaljen, pa so Francozi lahko optimistični, Švedsko so v šestnajstini finala nadigrali s 3:0, podpisali pa so pod svojo četrto zmago v štirih tekmah s 13 doseženimi goli.

V Paragvaju je po zadnji zmagi vladala norišnica. Foto: Reuters

A samozavestni so tudi Paragvajci, ki so proti Nemčiji zmagali po enajstmetrovkah, dan ob zmagi pa proglasili za državni praznik. "Paragvaj ni tukaj po naključju. Nemčija je vrhunska ekipa, hkrati imajo Paragvajci južnoameriški DNK, kar pomeni, da jim je nogomet pisan na žogo. Imajo dobre nogometaše in zagotovo ne prideš v osmino finala zgolj po slučaju. "Imamo svoje prednosti in tudi s svojim slogom igre, bomo poskušali otežiti stvari nasprotniku," pa je na drugi strani pred tekmo dejal Enciso. Paragvaj bo danes lovil svojo drugo uvrstitev v četrtfinale v zgodovini.

Eden od potencialnih nasprotnikov za obe ekipi pa bi lahko bilo vreme, saj naj bi temperature v Philadelphii danes dosegle 37 stopinj.

Najboljši strelci: 7 – Messi (Argentina)

6 – Mbappe (Francija)

5 – Haaland (Norveška), Kane (Anglija)

4 – Dembele (Francija), Oyarzabal (Španija), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Quinones (Mehika), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

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