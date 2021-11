Kakšne barve je Manchester?

Angleško prvenstvo za uvod v 11. krog že danes ponuja eno tekmo. A najbolj zanimivo bo zagotovo v sobotnih zgodnjepopoldanskih urah, ko se bosta na Old Traffordu udarila manchesterska tekmeca United in City. Rdeči vragi so med tednom, s pomočjo koga drugega kot Cristiana Ronalda, tokrat rešili točko proti Atalanti, sinjemodri pa so brez težav vknjižili nov komplet točk proti Club Bruggeju.