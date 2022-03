Kako se bodo slovenski nogometaši odrezali proti Hrvatom?

Slovensko nogometno reprezentanco čaka v soboto v Dohi prijateljska tekma proti Hrvaški. Izbranci Matjaža Keka bodo imeli priložnost, da pokažejo sadove krajših priprav v Katarju in se svetovnim podprvakom vsaj spodobno upirajo, bolje kot jim je to uspevalo v Splitu na zadnji medsebojni tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.

Pogoji so vrhunski

"Na pripravah imamo vrhunske pogoje, domačini so nas tudi odlično sprejeli. Na nas je, da pred pomembnimi tekmami, ki nas čakajo maja, ustvarimo pozitivno vzdušje, sestavimo jedro ekipe, se uigramo z novinci in da uresničimo neke nove ideje, zamisli selektorja. Ne glede na to, da sta tekmi, ki jih bomo odigrali v soboto in torek proti odličnima tekmecema, prijateljski, moramo biti stoodstotni," je pred obračunom s Hrvaško dejal Domen Črnigoj, ki se je ekipi pridružil med zadnjimi, opravil je le en trening.

"Zanima me, kako bomo v teh štirih tekmah odgovorili na nasprotnike, ki so dobri in so po vseh parametrih raznih lestvic kakovostnejši od nas. Ravno to nosi izziv in motiv, saj lahko napreduješ le, če igraš proti boljšim," je pred tekmama s Hrvaško in Katarjem povedal Kek.

Josipa Iličića ni v ekipi. Foto: Reuters

Motivacija je velika

Slovenci, za katere ne bo igral Josip Iličić, bodo proti Hrvatom zagotovo zelo motivirani, enako pa velja tudi za Hrvate, ki bodo poleg Slovenije v Katarju igrali tudi proti Bolgarom. Za njih bosta tekmi pomembni tudi za svetovno lestvico in bosta odločali, v katerem bobnu pri žrebu za skupine svetovnega prvenstva bodo. Vprašanje je, kakšno postavo bo na igrišče poslal hrvaški selektor Zlatko Dalić, zagotovo pa ne bo Marcela Brozovića, Josipa Brekala in Šimeta Vrsaljka.