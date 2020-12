Kako to, da bo Katar igral v evropskih kvalifikacijah za SP v nogometu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Katarski reprezentanci je Uefa s tem ponudila pripravljalne tekme za mundial. "Katar se bo pridružil skupini A, kjer so Portugalska, Srbija, Irska, Luksemburg in Azerbajdžan. Katar bo svoje domače tekme igral v Evropi, da bi s tem skrajšal potovanja svojih tekmecev. Kot gostitelj se je Katar že uvrstil na SP, tako tekme s Katarjem ne bodo štele za kvalifikacije," so zapisali pri Uefi.

Prvo tekmo bo Katar "gostil" 24. marca 2021, ko bo igral proti Luksemburgu.