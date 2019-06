Brazilija po drami čaka na Messija

Začeli so se izločilni deli južnoameriškega nogometnega pokala v Braziliji. Za začetek je domača reprezentanca po drami enajstmetrovk izločila Paragvaj in zdaj čaka na svojega nasprotnika v polfinalu. To bo zmagovalec današnjega četrtfinala med Argentino in Venezuelo.

Brazilija, ki se je ob razliki v zadetkih 8:0 sprehodila iz predtekmovanja, je imela proti Paragvaju, ki je bil tretji v svoji predtekmovalni skupini, presenetljivo veliko težav. Prvi favoriti in domačini prvenstva so bili boljši nasprotnik in imeli od 58. minute po izključitvi Fabiana Balbuene tudi igralca več, a v rednem delu tekme in v podaljških gola niso zabili. Zmagovalca so potem dale enajstmetrovke, pri teh pa so bili nekoliko spretnejši in srečnejši Brazilci, ki tako nadaljujejo sanje o devetem naslovu južnoameriškega prvaka in prvem po letu 2007.

Drugega polfinalista bomo dobili danes, ko se bosta na kultnem štadionu Maracana v Riu de Janeiru udarili Argentina, ki je imela nekaj težav s prebojem v nadaljnje tekmovanje, in trdoživa Venezuela, ki na tem prvenstvu še ne pozna poraza. Lionel Messi, ki je z Argentino izgubil že štiri finale velikih tekmovanj, se vrača na kraj nesreče. Prav na Maracani je namreč izgubil finale svetovnega prvenstva 2014. Zdaj se na enega najbolj kultnih štadionov na svetu vrača prvič po petih letih.

Danes ponoči bo še četrti četrtfinalni dvoboj. Odlična Kolumbija se bo v Sao Paulu udarila z branilci naslova iz Čila. V soboto zvečer bomo odgovor na vprašanje o zadnjem polfinalistu dobili na tekmi med Urugvajem in Perujem.

Južnoameriški pokal, izločilni deli:

Četrtfinale:

Petek, 28. junij:

Brazilija : Paragvaj 4:3 po enajstmetrovkah (0:0, 0:0, 0:0)



21.00 Venezuela – Argentina



Sobota, 29. junij:

1.00 Kolumbija – Čile



21.00 Urugvaj – Peru