Urugvaj se je dvakrat reševal, prvič s pomočjo kontroverzne 11-metrovke #video

V Braziliji poteka 46. južnoameriški pokal. Končal se bo 7. julija z velikim finalom v Riu de Janeiru. V noči na petek sta se v skupini C pomerila Urugvaj in Japonska. Azijci, povabljenci na tekmovanje, so dvakrat vodili, dvakratni svetovni prvaki pa dvakrat izenačili. Končalo se je z 2:2, dvoboj pa je zaznamovala tudi kontroverzna odločitev sodnika, ki je v prvem polčasu pokazal na belo točko za Urugvaj.

Japonci so na južnoameriško prvenstvo pripotovali s statusom povabljenca in z mlado zasedbo, ki jo pripravljajo na izzive na olimpijskem turnirju v Tokiu (2020). V prvem krogu so doživeli hud poraz proti Čilu (0:4), v drugem nastopu pa prikazali veliko boljši nogomet in dodobra namučili Urugvaj.

Vrhunci dvoboja med Urugvajem in Japonsko:

Favorizirani Južnoameričani so dvakrat zaostajali, obakrat je zadetek za modre samuraje dosegel Koji Miyoshi, a obakrat tudi izenačili. Najprej v prvem polčasu po zadetku Luisa Suareza z bele točke, pred katerim je veliko prahu dvignila odločitev sodnika. Po padcu Edinsona Cavanija v kazenskem prostoru Japonske po stiku z branilcem Naomichijem Uedo se je s pomočjo analize VAR odločil za kazenski udarec in razhudil Japonce, končni rezultat pa je dosegel Oblakov soigralec pri Atleticu Jose Maria Gimenez.

Argentina v resnih škripcih

Gavči imajo na papirju zvezdniško zasedbo, s katero spadajo med favorite za osvojitev južnoameriške lovorike, na zelenici pa osvajajo bistveno manj točk od načrtovanih. Po porazu s Kolumbijo (0:2) so Argentinci ostali brez zmage tudi proti Paragvaju (1:1). Da ostajajo v boju za napredovanje tudi v zadnjem krogu, ko jih čaka dvoboj s povabljencem na Copa Americo Katarjem, se lahko zahvalijo zadetku za izenačenje, ki ga je v 57. minuti po kazenskem udarcu dosegel Lionel Messi.

Vrhunci dvoboja med Argentino in Paragvajem:

Kapetan in najboljši strelec Argentine je postavil končni rezultat 1:1. Dosegel je že 68. zadetek v 132. nastopu za izbrano vrsto, s katero si tako želi osvojiti enega izmed največjih tekmovanj. Paragvaj je le pet minut pozneje zapravil imenitno priložnost za vnovično vodstvo, a je Derlis Gonzalez zapravil strel z bele točke. Paragvaj je bil v Belo Horizonteju boljši tekmec, Argentina pa je spet razočarala navijače.

Kolumbija si je kot prva na tekmovanju zagotovila napredovanje v četrtfinale. Zmagala je tudi v drugo in z zadetkom Duvana Zapate, soigralca Josipa Iličića pri Atalanti, v 86. minuti premagala Katar (1:0).

Brazilci razočarali navijače v Salvadorju

Brazilija južnoameriško prvenstvo gosti petič. Prej je vsakič izkoristila prednost domačega igrišča in postala prvak (nazadnje leta 1989). Ji bo uspelo tudi letos? Selecao po uvodni zmagi nad Bolivijo (3:0) ni nadaljeval zmagovitega niza proti Venezueli. Gostiteljica Brazilija se je v drugem krogu razšla z Venezuelo brez zmagovalca.

Razveljavljeni zadetek Gabriela Jesusa, ki je dvignil veliko prahu:

Mreži v Salvadorju sta ostali nedotaknjeni (0:0), navijači pa so bili tako nezadovoljni s predstavo petkratnih svetovnih prvakov, da so ljubljencem proti koncu dvoboja namenili glasne žvižge. Nezadovoljni so bili tudi z nekaterimi odločitvami selektorja Titeja, zlasti z menjavo, ko je namesto Casemira v igro poslal Fernandinha, saj so pričakovali napadalneje usmerjenega rezervista.

Brazilija ostaja na vodilnem položaju v skupini A, po številu točk pa se je z njo izenačil Peru, ki je s 3:1 ugnal Bolivijo in se razveselil prve zmage na letošnjem tekmovanju. Do zadnje minute prvega polčasa je zaostajal z 0:1, nato pa sta sledila preobrat in prepričljiva zmaga Peruja.

Za najvišjo zmago v prvem krogu skupinskega dela tekmovanja sta sicer poskrbela Urugvaj in Čile (4:0).

Brazilija brez Neymarja, Argentina z Messijem

Na letošnjem južnoameriškem pokalu nastopa 12 reprezentanc, med njimi sta dve povabljenki iz Azije. To sta Japonska in Katar, ki je letos osvojil naslov azijskega prvaka in bo prihodnje leto gostil svetovno prvenstvo.

Rekorder je Urugvaj s 15 naslovi, na zadnjih dveh prvenstvih pa je zmagal Čile. Argentina je ob zadnjih dveh nastopih obakrat prišla do finala, a obakrat z Lionelom Messijem, za katerim so že štirje izgubljeni finali velikih tekmovanj, izgubila po enajstmetrovkah.

Južnoameriški pokal 2019, skupinski del

Skupina A:

Skupina B:

Skupina C: