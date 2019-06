Argentini je na koncu vendarle uspelo

Argentina je v zadnjem krogu skupinskega dela južnoameriškega pokala le premagala Katar in se uvrstila v četrtfinale. Ob njej so si mesto med najboljšimi osmimi že zagotovili tudi domačinka Brazilija, Venezuela, Čile in Kolumbija.

Lionel Messi je bil po dveh izgubljenih finalih na zadnjih dveh južnoameriških prvenstvih tokrat pred tem, da se z Argentino od tekmovanja poslovi že v predtekmovanju, kar bi bila za svetovne podprvake iz leta 2014 velika katastrofa. Argentinci, ki so pred tem v skupini B izgubili proti Kolumbiji in remizirali s Paragvajem, so proti Katarju, ki je ena od dveh povabljenih reprezentanc na letošnjem južnoameriškem prvenstvu, nujno potrebovali zmago.

Do nje so tudi prišli, ko je najprej na začetku tekme katastrofalno napako katarske obrambe kaznoval mladi napadalec milanskega Interja Lautaro Martinez, v zaključku tekme pa je po samostojni akciji dvome o končnem zmagovalcu razblinil najboljši strelec angleškega prvaka Manchester Cityja Sergio Agüero.

Argentinci so lahko zadovoljni tudi zaradi tega, ker je na drugi tekmi skupine Kolumbija prišla še do tretje zmage in premagala Paragvaj, s tem pa poskrbela, da so se Argentinci v četrtfinalu izognili favoritom prvenstva Brazilcem. Njihov naslednji tekmec bodo Venezuelci.

Brazilci s petardo med najboljših osem

V soboto so s predtekmovanjem končali v skupini A. Pričakovano je napredovala domačinka Brazilija, ki je za konec s 5:0 odpihnila Peru in s sedmimi točkami osvojila prvo mesto. Venezuela je premagala Bolivijo in si zagotovila drugo mesto. Peru je tretji, a ima štiri točke, tako da mu kaže zelo dobro, da bo napredoval kot eden izmed dveh najbolje tretjeuvrščenih.

Brazilci, ki so prvi favorit tekmovanja, so brez težav napredovali med najboljših osem. Foto: Reuters

V ponedeljek bodo s predtekmovanjem zaključili še v skupini C, v kateri bosta za konec med seboj obračunala vodilna Urugvaj in branilec naslova Čile, ki je stoodstoten in si je že zagotovil napredovanje. Povabljenka iz Azije Japonska, ki ima točko, se bo udarila proti Ekvadorju, ki je še brez točke, in prav tako upala napredovanje.

Brazilija brez Neymarja, Argentina z Messijem

Na letošnjem južnoameriškem pokalu nastopa 12 reprezentanc, med njimi sta dve povabljenki iz Azije. To sta Japonska in Katar, ki je letos osvojil naslov azijskega prvaka in bo prihodnje leto gostil svetovno prvenstvo.

Rekorder je Urugvaj s 15 naslovi, na zadnjih dveh prvenstvih pa je zmagal Čile. Argentina je ob zadnjih dveh nastopih obakrat prišla do finala, a obakrat z Messijem, za katerim so že štirje izgubljeni finali velikih tekmovanj, izgubila po enajstmetrovkah.

Južnoameriški pokal 2019, skupinski del

Skupina A:

Skupina B:

Skupina C: