Jure Aleš v skupnem seštevku sezone v klasiku tretji

Telemark smučarji so v švicarskem Mürrnu s tekmo v klasiku končali letošnjo sezono svetovnega pokala. Jure Aleš je v seštevku te discipline osvojil tretje mesto.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zadnji tekmi sezone je Jure Aleš branil skupno prvo mesto v klasiku. Na dolgi progi z različnimi elementi od dveh tekaških delov do dveh skokov in dveh rondojev pa se mu, podobno kot v soboto na sprintu, ni vse izšlo po željah.

Osvojil je šesto mesto, kar pa je bilo premalo za skupno zmago v tej disciplini in osvojitev malega kristalnega globusa. Aleš je napako storil na zadnjem tekaškem delu, kjer je izgubil kar nekaj sekund. Na koncu je z 265 točkami osvojil tretje mesto, pred njim sta bila z 270 točkami Švicarja Nicolas Michel in Stefan Matter, danes četrto- in tretjeuvrščeni.

Sašo Aleš je danes osvojil 13. mesto, najboljši izid v klasiku letos, in je v tej disciplini končal na skupno 16. mestu. V skupnem seštevku svetovnega pokala je najboljši Michel s 1394 točkami, Jure Aleš je s 1179 točkami osvojil peto mesto, Sašo Aleš je z 217 točkami na 16. mestu.

V konkurenci deklet je Špela Mičunovič sezono končala z devetim mestom, skupno pa je z 248 točkami na 12. mestu. V disciplini klasik je osvojila deseto mesto z 61 točkami.